Home > वायरल > महिलाओं की मूर्ती को भी नहीं बख्शा! स्टेच्यू के हाथ में किताब में लिखी भद्दी बात; पढ़कर आ जाएगी शर्म

महिलाओं की मूर्ती को भी नहीं बख्शा! स्टेच्यू के हाथ में किताब में लिखी भद्दी बात; पढ़कर आ जाएगी शर्म

Mira Road Viral Video: मुंबई में एक महिला सड़क पर चल रही थी, तभी उसने मीरा रोड पर महिलाओं की मूर्तियों को देखा. उसे रुकने पर मजबूर करने वाली बात यह थी कि उन पर कुछ लिखा था, जिसमें किसी ने भद्दी और गंदी बातें कहकर मूर्ति को खराब कर दिया था.

By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 1:47:01 PM IST

mumbai viral video
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Mira Road Viral Video: मुंबई में एक महिला सड़क पर चल रही थी, तभी उसने मीरा रोड पर महिलाओं की मूर्तियों को देखा. उसे रुकने पर मजबूर करने वाली बात यह थी कि उन पर कुछ लिखा था, जिसमें किसी ने भद्दी और गंदी बातें कहकर मूर्ति को खराब कर दिया था. इस परेशान करने वाले नज़ारे ने उसे ऐसे लोगों की सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया और यह भी कि जब मूर्तियों को भी नहीं बख्शा जाता, तो महिलाओं से सुरक्षित महसूस करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है.

किताब में लिखी थी भद्दी बात 

रोशनी गुप्ता नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर यह घटना शेयर की, जब वो एक दोस्त के साथ बाहर गई थी और उसे ये मूर्तियाँ दिखीं. पहले तो यह एक नुकसान न पहुँचाने वाला पब्लिक इंस्टॉलेशन लगा जिसमें लड़कियाँ किताबें पढ़ रही थीं. लेकिन जब उसने देखा कि एक लड़की के हाथ में पकड़ी किताबों पर कुछ लिखा हुआ है, तो मामला बिगड़ गया. उस पर लिखा था, ‘पहले अपनी p–ty खोलो’

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‘गुड़िया को तो छोड़ दो भाई’

जो कुछ उसने देखा उससे हैरान होकर, गुप्ता ने मूर्तियों का वीडियो बनाया और महिला आकृतियों वाले इंस्टॉलेशन को खराब करने के पीछे की सोच की आलोचना की. “यह कैसा बर्ताव है?” उसने कहा. “यह तो गुड़िया है. गुड़िया को तो छोड़ दो भाई.” उसने आगे कहा, “लोगों की सोच इतनी गंदी है कि वे इन गुड़ियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी?” बाद में, एक अपडेट में, उसने लोगों को बताया कि वीडियो के बाद, इलाके के लोगों ने किताब पर जो कुछ भी लिखा था उसे ढक दिया है. “जो भी किताब पर लिखा था वो साफ हो गया है वागा के लोगों के द्वारा,” उसने लिखा.

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Tags: mumbai newsviral video
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