Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Mumbai Taxi Driver: मुंबई की एक महिला की छोटी सी कैब राइड एक अनचाहे ज़िंदगी के सबक में बदल गई, और इंटरनेट यह तय नहीं कर पा रहा है कि हंसे, तारीफ़ करे या कन्फ्यूज रहे. X यूज़र मुद्रिका ने क्रॉफर्ड मार्केट और चर्चगेट के बीच एक छोटी टैक्सी ट्रिप की घटना शेयर की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल से सात मिनट लगने चाहिए थे. जब उन्होंने ड्राइवर से किराया पूछा, तो उसने 200 रुपये बताए. कुछ मोलभाव के बाद, वे 150 रुपये पर राज़ी हो गए और निकल पड़े, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था.

ड्राइवर का कबूलनामा

हैरानी डेस्टिनेशन पर हुई. पैसे देने के बाद, ड्राइवर ने आराम से मान लिया कि उसने उनसे ज़्यादा पैसे लिए हैं. मुद्रिका ने याद करते हुए बताया कि उसने कहा, “मैंने आपसे 30-40 रुपये ज़्यादा चार्ज किए हैं,” और फिर मीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, “ये देखो, मीटर पर 110 रुपये ही आए हैं.” जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया, वो सिर्फ़ यह कबूलनामा नहीं था; बल्कि इसके बाद जो हुआ, वो था. इसे नज़रअंदाज़ करने के बजाय, ड्राइवर ने उन्हें सलाह दी, “अगली बार, सिर्फ़ मीटर पर कीमत देखना. मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम यहां नई हो. अपना ख्याल रखना.”

ईमानदारी की मिसाल

मुद्रिका ने लिखा, “मैं बस वहीं पूरी तरह हैरान खड़ी रह गई,” और साथ ही कहा कि ईमानदारी और भागदौड़ का यह मेल मुंबई की एक अनोखी बात है. “ईमानदारी और भागदौड़ का यह मेल मुंबई की सबसे खास बात थी.” कुछ एक्स्ट्रा रुपये खोने के बावजूद, उसने कहा कि वो ज़्यादा समझदार महसूस करते हुए वहां से गई.