Home > वायरल > Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Mumbai Taxi Driver: मुंबई की एक महिला की छोटी सी कैब राइड एक अनचाहे ज़िंदगी के सबक में बदल गई, और इंटरनेट यह तय नहीं कर पा रहा है कि हंसे, तारीफ़ करे या कन्फ्यूज रहे.

By: Heena Khan | Published: January 31, 2026 11:32:15 AM IST

मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर का पैसेंजर के सामने कबूलनामा इंटरनेट पर वायरल
मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर का पैसेंजर के सामने कबूलनामा इंटरनेट पर वायरल


Mumbai Taxi Driver: मुंबई की एक महिला की छोटी सी कैब राइड एक अनचाहे ज़िंदगी के सबक में बदल गई, और इंटरनेट यह तय नहीं कर पा रहा है कि हंसे, तारीफ़ करे या कन्फ्यूज रहे. X यूज़र मुद्रिका ने क्रॉफर्ड मार्केट और चर्चगेट के बीच एक छोटी टैक्सी ट्रिप की घटना शेयर की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल से सात मिनट लगने चाहिए थे. जब उन्होंने ड्राइवर से किराया पूछा, तो उसने 200 रुपये बताए. कुछ मोलभाव के बाद, वे 150 रुपये पर राज़ी हो गए और निकल पड़े, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था.

You Might Be Interested In

 ड्राइवर का कबूलनामा 

हैरानी डेस्टिनेशन पर हुई. पैसे देने के बाद, ड्राइवर ने आराम से मान लिया कि उसने उनसे ज़्यादा पैसे लिए हैं. मुद्रिका ने याद करते हुए बताया कि उसने कहा, “मैंने आपसे 30-40 रुपये ज़्यादा चार्ज किए हैं,” और फिर मीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, “ये देखो, मीटर पर 110 रुपये ही आए हैं.” जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया, वो सिर्फ़ यह कबूलनामा नहीं था; बल्कि इसके बाद जो हुआ, वो था. इसे नज़रअंदाज़ करने के बजाय, ड्राइवर ने उन्हें सलाह दी, “अगली बार, सिर्फ़ मीटर पर कीमत देखना. मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम यहां नई हो. अपना ख्याल रखना.”

ईमानदारी की मिसाल 

मुद्रिका ने लिखा, “मैं बस वहीं पूरी तरह हैरान खड़ी रह गई,” और साथ ही कहा कि ईमानदारी और भागदौड़ का यह मेल मुंबई की एक अनोखी बात है. “ईमानदारी और भागदौड़ का यह मेल मुंबई की सबसे खास बात थी.” कुछ एक्स्ट्रा रुपये खोने के बावजूद, उसने कहा कि वो ज़्यादा समझदार महसूस करते हुए वहां से गई.

You Might Be Interested In
Tags: mumbai newsTaxi driverViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026
Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान
Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान
Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान
Mumbai News: ईमानदारी की मिसाल बना टैक्सी ड्राइवर! पैसेंजर के सामने पेश किया ऐसा कबूलनामा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान