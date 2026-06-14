कॉलेज के लड़कों को छोड़ स्टार्टअप ने 64 साल के बुजुर्ग को क्यों दी इंटर्नशिप? फाउंडर के एक फैसले ने इंटरनेट पर जीती वाहवाही

जब कभी हम Intern शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कॉलेज के किसी 20-22 साल के यूथ की तस्वीर आ जाती है. ऐसा कैडिडेट जो नया-नया काम सीखने ऑफिस आता है लेकिन मुंबई के एक स्टार्टअप ने उम्र की सीमा और पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. इस स्टार्टअप के फाउंडर ने एक 64 साल के बुजुर्ग को अपने यहां इंटर्न की पोस्ट पर रखा. हालांकि कंपनी के मालिक ने इसके पीछे के बेमिसाल फायदे भी गिनाए हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. सीनियर इंटर्न की कहानी लोगों के दिलों तो जीत रही है और एक बार फिर करियर स्टार्ट करने की कसक जगा रही है.

कंपनी का सबसे बेस्ट डिसीजन

इंटरनेट पर वायरल वीडियो मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर जोशुआ सालिंस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में एक 64 साल के ओल्ड पर्सन कंपनी के यंग एंप्लॉईज के साथ बैठकर बात करते और अपने एक्सपीरिएंस शेयर करते नजर आ रहे हैं.

ऑफिस के यंग लड़के-लड़कियां भी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं. ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं कंपनी के इंटर्न हैं. स्टार्टअप फाउंडर ने लिखा कि हमारे ऑफिस में अभी-अभी एक 64 साल के इंटर्न आए हैं और यह हमारी कंपनी का अब तक का सबसे बेस्ट फैसला है.

वीडियो में बताया गया है कि ये बुजुर्ग इंटर्न कंपनी के लिए प्राइसलेस नॉलेज का जरिया है. उन्हें कंपनियां खड़ी करने और आगे बढ़ाने का दशकों पुराना अनुभव है, जिससे ऑफिस का माहौल और टीम का मोटिवेशन एकदम हाई हो गया है.

64वें साल में इंटर्नशिप क्यों?

यूं तो काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती लेकिन सोशल मीडिया पर यह सवाल काफी पूछा जा रहा है कि सर बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस उम्र में इन्होंने इंटर्न के तौर पर कंपनी क्यों जॉइन की?. इस सवाल के जवाब में फाउंडर जोशुआ ने जो जवाब दिया उसने लोगों का दिल जीत लिया.

कंपनी के फाउंडर ने बताया कि वो इस उम्र में भी एक्टिव रहना चाहते थे. रिटायरमेंट के बाद बस घर पर बेकार बैठना उन्हें पसंद नहीं था.उनके पास लाइफ और बिजनेस का जो अथाह तजुर्बा है वो उसे यंग जनरेशन से शेयर करना चाहते थे यानी यंगस्टर्स को भी हेल्प मिल सके.

इंटरनेट पर जमकर हुई तारीफ

स्टार्टअप के सीनियर इंटर्न की कहानी लोगों को काफी इंस्पायरिंग लग रही है. इसी के साथ कमेंट सेक्शन में 64 साल के इंटर्न की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ‘द इंटर्न’ फिल्म सच हो गई. मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया.

अन्य यूजर ने लिखा कि इतनी उम्र और इतने सालों के एक्सपीरिएंस वाले व्यक्ति को टीम का हिस्सा बनाना वाकई तारीफ के काबिल है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऑनेस्टली कहूं तो ओल्ड इंटर्न हम सभी यंगस्टर्स से कहीं ज्यादा कूल और स्मार्ट हैं.

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