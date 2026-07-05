Home > मनोरंजन > मुंबई की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल तो चप्पू लेकर उतर पड़ा ये मशहूर एक्टर, छाता तानकर चलाई स्पेशल नाव; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी!

मुंबई की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल तो चप्पू लेकर उतर पड़ा ये मशहूर एक्टर, छाता तानकर चलाई स्पेशल नाव; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी!

मुंबई की सड़कों पर भारी जल-भराव के बीच, जहां जनता त्रस्त हो रही थी वहां टीवी के जाने-माने सितारे का एक inflatable नाव चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. लोग इसे अपने बारिश में होने वाले अपने पर्सनल स्ट्रगल से जोड़ रहे हैं

By: Kajal Jain | Last Updated: July 5, 2026 7:03:15 PM IST

मुंबई की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल तो चप्पू लेकर उतर पड़ा ये मशहूर एक्टर, छाता तानकर चलाई स्पेशल नाव; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी!
मुंबई की सड़कें बनीं स्विमिंग पूल तो चप्पू लेकर उतर पड़ा ये मशहूर एक्टर, छाता तानकर चलाई स्पेशल नाव; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी!


महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश ने शहर और समंदर को एक कर दिया है. सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं.चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. कई गाड़ियां सड़कों पर डूबती नजर आईं तो कई जगह दुर्घटनाओं की भी खबर आ रही है. इस बारिश में जैसे मुंबई ठहर-सी गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फेमस मुंबईकर का वीडियो ट्रेंड कर रहा है जो कोई और नहीं बल्कि फेमस टीवी एक्टर अय्याज अहमद है.जहां बारिश से चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई है वहां एक्टर अपनी एक इनफ्लेटेबल नाव में बैठकर चप्पू चलाते नजर आ रहे हैं. 

एक्टर ने फनी म्यूजिक के साथ शेयर किया वीडियो

एक्टर अय्याज अहमद की वीडियो को 45 लाख बार देखा जा चुका है. एक्टर ने अपनी पोस्ट पर कैप्शन लिखा है- हर मानसून में मुंबईकर. वायरल वीडियो में एक्टर अपनी ऑरेंज कलर की एक्सप्लोरर 200 इन्फ्लेटेबल नाव को बाढ़ से भरी सड़क पर तैराते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो अंधेरी वेस्ट एरिया के वीरा देसाई रोड़ की बताई जा रही है जिसमें एक्टर ने एक काले रंग का छाता भी पकड़ा हुआ है. जबकि वीडियो के बैकग्राउंड में ‘Water Too Much’ का ऑडियो बज रहा है जो पोस्ट को और भी फनी और इंट्रस्टिंग बना रहा है. एक्टर ने कैप्शन में लिखा कि मानसून में तैयार रहना चाहिए. मैं खुश हूं कि छाता भी साथ में रख लिया.

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लोगों ने फनी कमेंट से भर दिया पूरा सेक्शन

वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने एक्टर के वीडियो पोस्ट के कमेंट सेक्शन को हंसी-ठिठोली से भर दिया.एक यूजर ने लिखा कि हमें आपके मानसून कंटेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है. अन्य यूजर ने लिखा कि मुंबई का असली रिक्शा तो यही है. एक यूजर ने एक्टर को दीघा बीच पर इन्वाइट कर दिया. बाद में एक्टर का वीडियो एक कई सारे न्यूज चैनल पर चला जिसमें एंकर ने अय्याज से पीछा कि क्या आप हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करने की प्लानिंग करते हैं तो एक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, इसलिए.

कौन हैं अय्याज अहमद?

अय्याज अहमद ने साल 2007-08 में एमटीवी रोडिज सीजन-5 से पॉपुलैरिटी हासिल की थी, हालांकि शो को आशुतोष कौशिक ने जीता था. लेकिन अय्याज अहमद ने काफी अच्छी टीवी प्रोजेक्ट किए, जिसमें-‘ईशान: सपनों को आवाज़ दे’, ‘आई लव माय इंडिया’, ‘दो दिल एक जान’, ‘कैसी ये यारियां’ और ‘संतोषी मां’ शामिल हैं. उन्होंने जेमप्लेक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ ‘लिप्स डोंट लाई’ में भी एक्टिंग की है.

क्या सच में जलमग्न हो चुकी है मुंबई?

यूं तो एक्टर अय्याज अहमद का वीडियो मुसीबत के पल में लोगों के चेहरे पर मुसकान ले आया है लेकिन मुंबई के ताजा हालातों की बात करें तो वो वीडियो में दिखाए गए नजारे से कहीं ज्यादा भयावह है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. शहर के कुछ हिस्सों में थोड़े ही समय में 200 मिमी से 300 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. मुंबई महानगर क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है.

ये भी पढ़ें:- ‘तुम मेरी कार चलाओ, मैं तुम्हारा रिक्शा’… ऑटो ड्राइवर की ख्वाहिश पर बिजनेसमैन ने दांव पर लगा दी अपनी लेम्बोर्गिनी, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़!

Tags: Monsoon 2026mumbai rain 2026mumbai rain alertsocial media viral videoViral News
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