Mumbai News: जब 10 साल बाद महिला मिली अपनी ‘स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर’ से, दिल को छू लेने वाले वीडियो आया सामने

Mumbai Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम सफ़र उस समय एक इमोशनल पल में बदल गया, जब एक महिला दस साल बाद अचानक अपनी पुरानी स्कूल टीचर से मिली. इस मुलाकात का वीडियो बनाया गया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसने अपनी सादगी, गर्मजोशी और शांत गर्व की वजह से देखने वालों का दिल छू लिया है. महिला, कृपाया रहाटे ने एक छोटा वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें वो एक लोकल ट्रेन के डिब्बे में अपनी पुरानी स्कूल टीचर के बगल में बैठी हुई दिख रही हैं. दोनों आराम से बातें कर रही हैं, जैसे स्कूल के दिनों के बाद से समय बीता ही न हो.

लाइफ अपडेट को किया शेयर

वीडियो में, राहाटे अपनी टीचर को अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में अपडेट देती हैं. उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैं एक US ट्रेडर के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन अभी यह मेरा आखिरी महीना है. मैं अपना कुछ करने के बारे में सोच रही हूँ.” उनकी टीचर ध्यान से सुनती हैं, और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान दिखती है. एक समय पर, वो आगे झुकती हैं और ट्रेन में बैठे-बैठे ही राहाटे को प्यार से गले लगा लेती हैं.

एक कैप्शन जो सब कुछ कह देता है

राहाटे ने क्लिप को ऐसे शब्दों के साथ कैप्शन दिया जो उस पल की भावना को अच्छे से बयां करते थे. “10 साल बाद अपनी सख्त स्कूल टीचर से मिली और उनके हाव-भाव से पता चलता है कि वो मुझे देखकर गर्व महसूस कर रही हैं और खुश हैं. छोटी जीत, बड़े असर.” यह कैप्शन उन कई लोगों को पसंद आया जिनके पास भी अपने टीचर्स की ऐसी ही यादें हैं, जिन्होंने उनके शुरुआती सालों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी.







इंटरनेट ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी

इस क्लिप पर दर्शकों की तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं, जिन्हें यह पल बहुत अपना सा लगा. एक यूज़र ने कमेंट किया, “मुझे पुरानी यादें आ गईं,” जबकि दूसरे ने लिखा, “यह कमाल है, बहुत गर्व है.” कई अन्य लोगों ने राहाटे के आत्मविश्वास पर ध्यान दिया, एक कमेंट में लिखा था, “सच में खूबसूरती और आत्मविश्वास झलक रहा है.” कई दर्शक इस इमोशनल बातचीत से भावुक हो गए, और इसे सच में दिल को छू लेने वाला बताया. एक व्यक्ति ने लिखा, “यह क्लिप बहुत प्यारी है,” जबकि दूसरे ने कहा, “हे भगवान, यह बहुत दिल को छू लेने वाला पल है.”

