Viral Video: क्या सांप बेचने लगा Blinkit? डिलीवरी बॉय के बैग में दिखा Snake, वायरल हुआ वीडियो

Blinkit Viral Video: मुंबई से सामने आया एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट सड़क के बीचों-बीच एक लंबे सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि वो सांप को बड़ी सहजता से उठाकर अपने डिलीवरी बैग में रख लेता है. इस अनोखे नजारे ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

वायरल वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

X पर @gharkekalesh द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में पीली ब्लिंकिट टी-शर्ट पहने एक डिलीवरी बॉय नजर आ रहा है. वीडियो में वो बिना किसी डर के सांप की पूंछ पकड़कर उसे उठाता है और सीधे अपने डिलीवरी बैग में डाल देता है. दिनदहाड़े सड़क पर हुई इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर आए कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा, ‘मुंबई कभी निराश नहीं करती. अब तो ब्लिंकिट ने सांपों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है. मैं सोच रहा हूं कि एक पाइथन ऑर्डर कर ही दूं, पहली बार असल जिंदगी में देखने को मिलेगा.’

एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा, ‘लगता है कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए अब एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है.’

वहीं एक तीसरे यूजर ने शब्दों का खेल करते हुए लिखा, ‘किसी ने शायद Snack ऑर्डर किया होगा और Blinkit ने Snake डिलीवर कर दिया.’

A snake suddenly fell from the bag of a Delivery guy on a busy street in Mumbai in broad daylight pic.twitter.com/deVTXcoMxF — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 6, 2026

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

ये वीडियो पोस्ट होने के 24 घंटे के भीतर ही 1.57 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो पर ब्लिंकिट की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.