क्या वाकई में आपको बचा रहा है आपका मास्क? मुंबई के इस ‘AC एक्सपेरिमेंट’ ने खोल दी दावों की पोल

वायु प्रदूषण (Air Pollution) से बचने के लिए लोग मास्क (N95 Mask) का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं. लेकिन, मुंबई के एयर कंडीशनर (AC) पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट (Experiment) ने सारे दावे की पोल खोल दी है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 23, 2025 5:07:29 PM IST

Mumbai Viral N95 Mask Experiment
Mumbai Viral N95 Mask Experiment


N95 Mask Experiment:  वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक व्यक्ति ने अपने  एयर कंडीशनर पर किए गए एक अनोखे एक्सपेरिमेंट से हर किसी को हैरान कर दिया है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी ख़बर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा चौंकाने वाला मामला? 

मुंबई के एक जागरूक निवासी ने शहर की लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रयोग किया है. जहां, उन्होंने अपने ही घर के एयर कंडीशनर के इनटेक वेंट जहां से हवा अंदर की तरफ खिंचती है, वहां पर एक N95 मास्क का फ़िल्टर लगा दिया. उसके बाद  उन्होंने इसे केवल 24 घंटे के लिए चालू छोड़ दिया ताकि यह देखा जा सके कि, बाहरी हवा में कितना प्रदूषण मौजूद है. 

प्रयोग के हैरान करने वाले परिणाम

जैसे ही 24 घंटे के बाद मास्क को हटाया गया, तो उसका सफेद रंग पूरी तरह से काला हो चुका था. जिससे देखने के बाद व्यक्ति के भी पूरी तरह से होश उड़ गए. तो वहीं, दूसरी तरफ मास्क की परतों के बीच धूल के बारीक कण (PM 2.5) और जहरीले प्रदूषक जमा हो गए थे. दरअसल, यह प्रयोग सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यूर्जस तरह-तरह के कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं. हालांकि, इस हैरान करने वाले एक्सपेरिमेंट ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर 24 घंटे में एक मशीन की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो तो, हमारे फेफड़ों की हालत के बारे में किसी भी तरह का अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल होगा. 

यहां देखें वायरल वीडियो

permalink=”https://www.instagram.com/reel/DSb1c_qDJ4n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” data-instgrm-version=”14″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”>



क्या N95 मास्क वाकई है प्रभावी? 

तो वहीं, इस प्रयोग से एक बात साफ है कि N95 मास्क प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल है. N95 मास्क हवा में मौजूद 95 प्रतिशत सूक्ष्म कणों (Particulate Matter 2.5) को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है, जिसका असर सीधा हमारी फेफड़ों पर पड़ता है. तो वहीं, इस मास्क में एक अलग तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक परत होती है जो धूल और धुएं के कणों को अपनी तरफ खींचने में बेहद ही मदद करती है. 

इसके साथ ही सर्जिकल मास्क के विपरीत, N95 चेहरे पर पूरी तरह फिट बैठता है, जिससे जहरीली हवा किनारों से अंदर ही नहीं जा पाती है. इसके पांच परतें हवा को कई चरणों में छान देती है, जिससे यह धुंध (Smog) और निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. 

साधारण कपड़े के मास्क बड़े कणों को तो रोक सकते हैं, लेकिन जहरीली गैसों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 95 या N99 ही वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं.

AC प्रयोग ने वैज्ञानिक दावों को किया हैरान

तो वहीं, दूसरी तरफ मुंबई के इस AC प्रयोग ने वैज्ञानिक दावों को एक दृश्य प्रमाण (Visual Proof) दे दिया है कि, मास्क पर जमा हुई कालिख यह साबित करती है कि हवा में मौजूद खतरनाक कण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं. इसके साथ ही विशेषज्ञों का यही भी मानना है कि प्रदूषण के उच्च स्तर के दौरान N95 मास्क पहनना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म PM 2.5 कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का प्रभावी तरीके में से एक है. 

Tags: AC ExperimentAir PollutionEnvironmental Awarenessmumbai newsN95 Mask
