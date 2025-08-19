Mumbai Monorail Train: 200 यात्रियों को लेकर दो स्टेशनों के बीच फंसी मोनोरेल ट्रेन, लोगों ने बताई भयानक आपबीती- VIDEO

Mumbai Monorail Train: मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच मुंबई के मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच बिजली गुल होने के कारण कम से कम 200 यात्रियों से भरी एक मोनोरेल ट्रेन रुक गई। बचाव अभियान एक घंटे से ज़्यादा समय तक चला। बचाए गए यात्रियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों ने एसी सिस्टम बंद होने के कारण दम घुटने की शिकायत की।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि घटना की जाँच की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया पोस्ट

फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट किया, “किसी तकनीकी कारण से, एक मोनोरेल चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच फंस गई है। एमएमआरडीए (मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण), अग्निशमन विभाग और नगर निगम समेत सभी एजेंसियां मौके पर पहुँच गई हैं। सभी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।”

#WATCH : Inside footage of a monorail train stuck near Mysore Colony station due to a power failure, its air conditioning has shut down, and with the doors closed, passengers are enduring the sweltering heat.

उन्होंने कहा, “मैं सभी से धैर्य रखने का अनुरोध करता हूँ। मैं एमएमआरडीए आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस और सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हूँ। इस घटना के कारणों की भी जाँच की जाएगी।”

बचाव अभियान शुरू होने में एक घंटा लग गया

अग्निशमन विभाग तीन स्नोर्कल क्रेन की मदद से यात्रियों को बचा रहा था। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन शाम करीब 6.15 बजे रुकी और बचाव अभियान शुरू होने में एक घंटा लग गया। नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि ट्रेन में लगभग 200 यात्री सवार थे।

मुंबई मोनोरेल ने एक प्रारंभिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रेन में “बिजली आपूर्ति में मामूली समस्या” आई थी। कमिश्नर गगरानी ने बताया कि मेडिकल टीमें मौके पर मौजूद थीं और बचाए गए यात्रियों को ले जाने के लिए बेस्ट बसें उपलब्ध कराई गई हैं।

’45 मिनट तक मोनोरेल में फंसा रहा’

बचाए जाने के बाद एक यात्री ने कहा-“मैं लगभग एक घंटे 45 मिनट तक मोनोरेल में फंसा रहा। अधिकारियों से कोई संपर्क न होने के कारण लोग डरे हुए थे। कुछ लोगों को साँस लेने में तकलीफ हो रही थी और उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। कुछ यात्री बेहोश हो गए।”

एक महिला यात्री ने बताया कि अंदर एयर कंडीशनिंग और बिजली नहीं थी। एक अन्य यात्री ने कहा-“भारी बारिश के कारण हार्बर लाइन पर स्थानीय सेवाएँ बंद होने के कारण, हमने मोनोरेल ली और इस मुश्किल का सामना किया।” मुंबई पिछले दो दिनों से भारी बारिश से जूझ रहा है, जिससे महानगर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

