Viral Video: 1 रुपये की सेल की खबर ने मचाई सनसनी! मुंबई के इस मॉल में उमड़ी हजारों की भीड़

Social Media Viral Fake News: सोशल मीडिया पर फैली एक झूठी खबर ने मुंबई के एक बड़े शॉपिंग मॉल में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. मलाड पश्चिम स्थित मशहूर इंफिनिटी मॉल में शनिवार को उस समय हालात बिगड़ गए, जब इंटरनेट पर एक कपड़ों के शोरूम में सिर्फ 1 रुपये में सामान मिलने का दावा तेजी से वायरल हो गया.

देखते ही देखते इस कथित ऑफर की जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच गई और हजारों लोग मॉल पहुंच गए. भारी भीड़ के कारण शोरूम के बाहर भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और स्थिति भगदड़ जैसी बनने लगी.

वीकेंड की भीड़ के बीच बिगड़े हालात

शनिवार होने की वजह से मॉल में पहले से ही काफी भीड़ मौजूद थी. इसी बीच 1 रुपये की सेल की अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक ही शोरूम की तरफ बढ़ने लगे. कुछ ही समय में मॉल के कॉरिडोर में लोगों की लंबी कतारें लग गईं और धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, कई लोग इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए काफी पहले से इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भी मॉल के अंदर भारी भीड़ और अव्यवस्था का माहौल दिखाई दिया.

पुलिस और सिक्योरिटी टीम ने संभाला मोर्चा

मॉल परिसर में बढ़ती भीड़ और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए निजी सुरक्षा कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा. सुरक्षाकर्मियों ने शोरूम के आसपास जमा लोगों को हटाया और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की.

पुलिस की समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है.

फर्जी ऑफर फैलाने वालों की जांच शुरू

अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि 1 रुपये की सेल से जुड़ा ये फर्जी दावा सोशल मीडिया पर किसने और कहां से शुरू किया, प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है ताकि अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा सके.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी आकर्षक ऑफर पर तुरंत विश्वास न करें. किसी भी सेल या डिस्काउंट की जानकारी मिलने पर उसे संबंधित कंपनी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से जरूर जांच लें.