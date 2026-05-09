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क्या आप सच में करते हैं 8 घंटे काम? मुंबई की महिला ने कंपनियों की खोल दी पोल, वीडियो बनाकर जमकर निकाली भड़ास

There are no 9 to 5 Jobs in Mumbai: कॉर्पोरेट में काम करने वाली मुंबई की एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो वर्क कल्चर पर अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 9, 2026 4:01:08 PM IST

मुंबई में वर्क कल्चर पर महिला का वीडियो हुआ वायरल
मुंबई में वर्क कल्चर पर महिला का वीडियो हुआ वायरल


There are no 9 to 5 Jobs in Mumbai: कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों में अक्सर वर्क कल्चर का मुद्दा चर्चा में रहता है. कॉर्पोरेट में भले ही काम के घंटे 8 या 9 घंटे का होता हो, लेकिन काम हमेशा इससे ज्यादा ही करना पड़ता है. मुंबई की एक महिला ने वर्क कल्चर पर वीडियो बनाकर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. जिसके बाद वर्क कल्चर का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. उन्होंने अपने इस वीडियो में लंबे ऑफिस घंटों, थका देने वाले सफर और कई कर्मचारियों को रोजाना झेलने वाले दबाव पर बेबाक राय रखी.

जिनका वीडियो सामने आने के बाद कई लोग उनकी बातों से सहमत होते हुए नजर आए. उन्होंने जिस रूटीन का जिक्र किया है, वह उन्हें भी बहुत जाना-पहचाना लगता है.

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महिला ने क्या कहा?

इंस्टाग्राम पर Tulip नामक एक महिला ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस शहर में काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल हो गया है. उनके मुताबिक, मुंबई में अब 9 से 5 वाली रेगुलर नौकरी का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि काम और सफर में ही दिन का ज़्यादातर समय निकल जाता है. वीडियो में ट्यूलिप ने समझाया कि कई कंपनियां तो कागजों पर यह दावा करती हैं कि कर्मचारियों को सिर्फ़ आठ घंटे काम करना है. लेकिन इसका असलियत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से अक्सर ज़्यादा देर तक रुकने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि लंच ब्रेक और छोटे-मोटे ब्रेक को अलग से गिना जाता है.



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कंपनियों को लेकर ट्यूलिप ने क्या कहा?

इसके अलावा, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुंबई में 9 से 5 वाली कोई नौकरी नहीं है. ज्यादातर कंपनियां चाहती हैं कि आप 8 घंटे काम करें, है ना? और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि अरे नहीं क्योंकि आप लंच ब्रेक लेते हैं और बीच-बीच में छोटे-मोटे ब्रेक भी लेते हैं, इसलिए आपको असल में नौ घंटे काम करना चाहिए. उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि काम का समय खत्म होने के बाद भी वे ऑफिस में ही रुकें. उनके मुताबिक, कई वर्कप्लेस पर अगर कोई कर्मचारी समय पर घर चला जाए, तो लोग मन ही मन उसे गलत नज़र से देखते हैं.

क्या चाहती हैं कंपनियां?

ज्यादातर कंपनियां चाहती हैं कि आप 10:00 बजे तक ऑफिस आ जाएं और कम से कम 7:00 बजे तक रूकें.    अगर आप 6:00 बजे घर जाने की सोचते भी हैं, तो वे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 6:00 बजे घर जाने की सोचने की? इसके अलावा, महिला ने बिना पैसे दिए ज्यादा काम करवाने (unpaid overtime) के कल्चर की भी आलोचना की और कहा कि कई कंपनियां कर्मचारियों के पर्सनल लाइफ की इज्जत करने के बजाय ज्यादा काम को ही उनकी लगन का सबूत मानती हैं. 

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Tags: mumbai newsviral video
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