Home > वायरल > वो खुद को छुड़ाती रही, वो पैर पकड़कर रोता रहा… फिर पुलिस ने दोनों को घेरा; बोरीवली स्टेशन का VIRAL ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’

वो खुद को छुड़ाती रही, वो पैर पकड़कर रोता रहा… फिर पुलिस ने दोनों को घेरा; बोरीवली स्टेशन का VIRAL ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’

वायरल वीडियो मुंबई रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है जहां एक युवक अपनी प्रेमिका के पैरों को पकड़कर उसे छोड़कर न जाने की विनती कर रहा था. सरेआम चल रहे हाई-वोल्टेड ड्रामा को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन बीचबचाव करते दिखा.

By: Kajal Jain | Published: July 14, 2026 1:52:23 PM IST

वो खुद को छुड़ाती रही, वो पैर पकड़कर रोता रहा... फिर पुलिस ने दोनों को घेरा; बोरीवली स्टेशन का VIRAL 'हाई-वोल्टेज ड्रामा'
वो खुद को छुड़ाती रही, वो पैर पकड़कर रोता रहा... फिर पुलिस ने दोनों को घेरा; बोरीवली स्टेशन का VIRAL 'हाई-वोल्टेज ड्रामा'


इन दिनों सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते हैं तो बड़े ही अजीबोंगरीब कंटेंट दिखने को मिलते हैं. विशेष तौर पर इंडियन रेलवे से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कभी ट्रेन का खराब खाना तो कभी स्टाफ से यात्रियों की बहस. कई वीडियो तो यात्रियों के जुगाड़ की होती है लेकिन इन दिनों एक ऐसा मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है जिसमें रेलवे पुलिस को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तीखी बहस छेड़ दी है और लोग सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के ड्रामा के खिलाफ बहस कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

यह पूरी घटना मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म की है जिसे वहां खड़े एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो को  X पर Sid नाम के एक यूजर ने शेयर किया था, जिसने कैप्शन में लिखा कि ‘लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के पैर पकड़ लिए. प्लेटफॉर्म पर लेट गया. उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर न जाए. पुरुषों को यह समझना चाहिए कि अगर कोई महिला आपको इस स्थिति तक ले आती है, तो वह कभी भी आपकी भली नहीं थी.’

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गर्लफ्रेंड के पैरों में पड़ गया प्रेमी

वायरल वीडियो में एक एक युवक प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ है और वहां खड़ी एक युवती के पैर कसकर पकड़े हुए हैं. युवती ट्रेन में चढ़ने की तैयारी कर रही है और भारी सामान लादे नजर आ रही है. युवती ने चेहरे को स्कार्फ से ढंका हुआ है लेकिन फिर भी युवक ने उसे पहचान लिया और उसके पैरों में जा पड़ा. यह मामला प्रेम संबंधों का बताया जा रहा है जहां युवती बार-बार खुद को युवक की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन युवक उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देता है. ऑनलाइन अफवाहों के अनुसार, युवक युवती को अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन वीडियो में रेलवे पुलिस की महिला पुलिस कर्मियों को बीच-बचाव करते देख सकते हैं.

जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है पुलिस बलों का बड़ा झुंड युवक-युवती को घेरे नजर आ रहा है. वहां यात्रियों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई. युवक जमीन पर बैठा नजर आ रहा है जबकि युवती महिला पुलिस को पूरा घटनाक्रम समझा रही है. पुलिस भी दोनों से पूछताछ करती और वहां खड़े यात्रियों से भीड़ न लगाने की अपील कर रही है.

इंटरनेट पर छिड़ी तीखी बहस

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पल लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों को युवक का प्यार जताने का तरीका काफी पसंद आ रहा है  जबकि कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर इस तरह के घटनाक्रम को बेवकूफी भरा और अशांति फैलाने वाले बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ‘प्यार एकतरफा नहीं होता. आप किसी को जबरदस्ती प्यार करने या साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. अगर कोई जाना चाहता है, तो उसे जाने दो. यही आपके और उसके भले के लिए है. प्यार के लिए कभी भीख मत मांगो!’ अन्य यूजर ने लिखा कि ‘इसे देखना बहुत शर्मनाक है.’ 

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