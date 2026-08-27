नई-नई सुहागन ने लगाई बिल्डिंग से छलांग! लेकिन नहीं आए यमराज; ऐसे बची जान

Mumbai Viral Video: मुंबई के उपनगर भांडुप में एक 26 साल की महिला ने कथित तौर पर एक बिल्डिंग की 10वीं मंज़िल से छलांग लगा दी. वो ज़मीन पर गिरने के बजाय पास के एक पेड़ पर जा गिरी, जहाँ से मुंबई फायर ब्रिगेड ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया. महिला, प्रतीक्षा हिवराले, लेक रोड पर स्थित सनशाइन बिल्डिंग के एक फ़्लैट की खिड़की से नीचे कूदी थी. वो पेड़ पर गिरी और ज़मीन से लगभग 20-25 फ़ीट ऊपर लटकी हुई पाई गई.

बड़ी मुश्किल से बची जान

यह घटना भांडुप वेस्ट के तुलशेतपाड़ा में सनशाइन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हुई. सुबह करीब 9:32 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, जिसके बाद कर्मचारी महिला को बचाने के लिए मौके पर पहुँचे. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने हुक वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करके हिवराले तक पहुँचने और उसे पेड़ से सुरक्षित नीचे उतारने का काम किया. इसके बाद उसे एक प्राइवेट एम्बुलेंस से प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया.

Uttam Nagar, Delhi: 20-Year-Old Woman Dies After Fall From 5th Floor Amid Dowry Allegations 20-year-old Khushi died after falling from the fifth floor of a building in Uttam Nagar. Her family has alleged that her in-laws pushed her from the floor over dowry demands and had… pic.twitter.com/jpX6tdtJuZ — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 25, 2026

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शादी के चार महीने बाद लगाई खिड़की से छलांग

डॉक्टरों ने बताया कि उसके बाएँ पैर में चोट आई है. एक सिविक अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे सर्जरी के लिए सायन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, हिवराले की शादी सिर्फ़ चार महीने पहले हुई थी. वो अभी सायन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसकी हालत को देखते हुए पुलिस अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई है और इस बारे में मेडिकल रिपोर्ट ले ली है. घटना की जानकारी उसके मायके वालों को दे दी गई है. पुलिस ने कहा कि हिवराले के होश में आने और उसका बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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