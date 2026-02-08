Home > वायरल > देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो

देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो

Mukesh Ambani: मुंबई के वानखेड़े में भारत-यूएसए T20 मैच के दौरान अंबानी परिवार मौजूद रहा. रोहित शर्मा से मुलाकात हुई. सूर्या की 84 रन की पारी से भारत ने यूएसए को 29 रन से हराया.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 8, 2026 3:02:38 PM IST

मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को दी चाय
मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को दी चाय


Mukesh Ambani: शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया बनाम यूएसए T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान अंबानी परिवार की मौजूदगी देखने को मिली. मुकेश और नीता अंबानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मैच का आनंद लेने पहुंचे. उनके साथ उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी और पोते-पोतियां भी मौजूद थे.

You Might Be Interested In

 रोहित शर्मा से मुलाकात

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी थोड़ी देर के लिए अंबानी परिवार के साथ समय बिताया. एक वीडियो में देखा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर-चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया. VIP बॉक्स में रोहित के आने पर दोनों खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे.

इसके अलावा, मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को चाय भी पेश करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया.

You Might Be Interested In

 अमेरिकी राजदूत की मुलाकात

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी अंबानी परिवार से मुलाकात की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अंबानी परिवार से मिलकर अच्छा लगा.

 भारत बनाम यूएसए मैच का सारांश

भारत ने सूरजकुमार यादव के शानदार 84 रनों की मदद से मैच में जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 161/9 का स्कोर बनाया. कप्तान सूरजकुमार ने केवल 49 गेंदों में 84 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में रखा. इसके अलावा, ईशान किशन (20 रन) और तिलक वर्मा (25 रन) ने भी योगदान दिया. यूएसए की ओर से शैडली वैन शैल्कविक (4/29) और हरमीत सिंह (2/26) ने विकेट लिए.

जवाब में यूएसए टीम 132/8 रन पर सिमट गई और भारत ने 29 रन से मैच जीत लिया. यूएसए की तरफ से मिलिंद कुमार (34), संजय कृष्णमूर्ति (37) और शुभम रंजन (37) ने अच्छी पारी खेली. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज (3/29), अक्षर पटेल (2/24) और अर्शदीप सिंह (2/18) ने विकेट लिए.
 

You Might Be Interested In
Tags: India vs USAmukesh ambanirohit sharmaT20 World Cup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो
देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो
देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो
देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो