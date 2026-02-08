देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को ऑफर की चाय, फिर क्या हुआ… देखें वीडियो

Mukesh Ambani: शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया बनाम यूएसए T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान अंबानी परिवार की मौजूदगी देखने को मिली. मुकेश और नीता अंबानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मैच का आनंद लेने पहुंचे. उनके साथ उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी और पोते-पोतियां भी मौजूद थे.

रोहित शर्मा से मुलाकात

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी थोड़ी देर के लिए अंबानी परिवार के साथ समय बिताया. एक वीडियो में देखा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर-चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया. VIP बॉक्स में रोहित के आने पर दोनों खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे.

इसके अलावा, मुकेश अंबानी ने रोहित शर्मा को चाय भी पेश करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया.

अमेरिकी राजदूत की मुलाकात

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी अंबानी परिवार से मुलाकात की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अंबानी परिवार से मिलकर अच्छा लगा.

Great to see my friends Mukesh and Nita Ambani on the sidelines of the #T20WorldCup match between @USACricket and India. pic.twitter.com/rQexiAGzsT — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 7, 2026

भारत बनाम यूएसए मैच का सारांश

भारत ने सूरजकुमार यादव के शानदार 84 रनों की मदद से मैच में जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 161/9 का स्कोर बनाया. कप्तान सूरजकुमार ने केवल 49 गेंदों में 84 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में रखा. इसके अलावा, ईशान किशन (20 रन) और तिलक वर्मा (25 रन) ने भी योगदान दिया. यूएसए की ओर से शैडली वैन शैल्कविक (4/29) और हरमीत सिंह (2/26) ने विकेट लिए.

जवाब में यूएसए टीम 132/8 रन पर सिमट गई और भारत ने 29 रन से मैच जीत लिया. यूएसए की तरफ से मिलिंद कुमार (34), संजय कृष्णमूर्ति (37) और शुभम रंजन (37) ने अच्छी पारी खेली. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज (3/29), अक्षर पटेल (2/24) और अर्शदीप सिंह (2/18) ने विकेट लिए.

