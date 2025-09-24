अय्याशी में डूबे रहते थे मुगल! हर महीने शादी करता था यह बादशाह

Mughal Harem Stories: मुगल साम्राज्य वैभव, सत्ता के साथ-साथ अय्याशी के लिए हमेशा ही चर्चा में रहा है. जी हां, जहां एक तरफ कुछ मुगल बादशाह अपनी रणनीतियों और युद्धनीतियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए. वहीं, कई ऐसे भी बादशाह रहे जो अपने रंगीनी मिजाज और हरम की कहानियों के लिए बदनाम रहे हैं. मुगलों का हरम अय्याशी का अड्डा माना जाता था, जहां बादशाह और शहजादे शराब और शबाब में डूबे रहते थे.

मुगल हरम में कुछ सौ नहीं, बल्कि हजारों औरतें रहती थीं. इन औरतों में बादशाह की अनगिनत पत्नियां, दासियां, रखैलें और वह औरते रहती थीं जिनका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता था. कई इतिहासकारों ने माना है कि मुगल बादशाह अनगिनत शादियां किया करते थे. लेकिन, क्या आप जानते हैं एक मुगल बादशाह था जो हर महीने शादी करता था.

कौन-सा मुगल बादशाह करता था हर महीने शादी?

इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने अपनी किताब The Mughal Harem में मुगल शासकों और उनकी अय्याशियों के बारे में लिखा है. इतिहासकार ने अलग-अलग बादशाहों का जिक्र करते हुए एक बादशाह का नाम बताया है जो लगभग हर महीने शादी करता था.

इतिहासकार किशोरी शरण लाल के मुताबिक, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नियों, रखैलों की संख्या और शादी की तारीखों को देखा जाए तो यह मिलता है कि वह लगभग हर महीने किसी राजकुमारी से शादी करता था. इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मुगल काल में अनगिनत विवाह किए जाते थे, लेकिन उनका मतलब बहुत ही कम होता था. हालांकि, बादशाह की पत्नियां मजबूर होती थीं और अपनी स्थिति को ही अपनी किस्मत मान चुकी थीं. क्योंकि, वह जानती थीं कि बादशाह के हुक्म का पालन न करने का अंजाम क्या होता है.

शराब और अफीम की थी बुरी लत!

कई इतिहासकारों ने मुगलों की बुरी आदतों का जिक्र किया है. ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह और उनके शहजादे शराब और अफीम के शौकीन थे. वह अपनी उम्र को मात देने के लिए शराब और अफीम का सेवन करते थे. किशोरी शरण ने अपनी किताब में लिखा है, मुगल बादशाह बाबर शराब और अफीम का आदी थी और उसने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया था. वहीं, हुमायुं भी इतना आदी था कि पूरे दिन नींद में रहता था.

अकबर भी खूब शराब और अफीम लेता था, कई बार तो उसे नशे में खुद पर काबू भी नहीं रहता था. इतना ही नहीं, अकबर ने बेटे मुराद और दानियाल को शराब की वजह से कम उम्र में ही खो दिया था.