Viral Video: 15 पत्नियां, दर्जनों बच्चे, सैंकड़ों सेवक लेकर निजी जेट से लैंड किया यह राजा, हवाईअड्डे पर लगाना पड़ा ताला!

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी हवाई अड्डे पर एक शाही आगमन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अफ्रीका के एक राजा अपने विशाल परिवार और साथियों के साथ पहुंचे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और वीडियो वायरल हो गया. जानिए कौन हैं ये शाही परिवार और क्यों बन रहा है यह आगमन चर्चा का विषय.

दरअसल , संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी हवाई अड्डे पर सोमवार (6 अक्टूबर) को एक वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति महिलाओं के एक समूह के साथ एक निजी जेट से उतरते हुए दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के एस्वातिनी (पूर्व में स्वाज़ीलैंड) के राजा मस्वाती तृतीय हैं.

हवाई अड्डे पर तालाबंदी

राजा मस्वाती अपनी 15 पत्नियों, 35 से ज़्यादा बच्चों और लगभग 100 सेवकों के साथ पहुँचे. उनके विशाल दल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई. हवाई अड्डे के तीन टर्मिनलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और तालाबंदी कर दी गई. बताया जा रहा है कि यूएई की उनकी यात्रा का उद्देश्य आर्थिक समझौतों पर चर्चा करना था, जिसकी सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई.

सेल्फी बनी मौत का कारण, फोटो लेने के चक्कर पहाड़ से फिसला पर्वतारोही; Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

शाही रूप-रंग का वायरल वीडियो

वीडियो में, राजा मस्वाती पारंपरिक तेंदुए प्रिंट वाली पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी पत्नियाँ चमकीले, रंगीन अफ्रीकी परिधान पहने हुए हैं. उनका 100 सदस्यीय दल शाही सामान और रसद प्रबंधन में व्यस्त था. इस वीडियो को इंस्टाग्राम हैंडल fun_factorss ने शेयर किया है और सोशल मीडिया पर इसके कई मीम्स बन गए हैं, जिनमें लोग राजा के परिवार की तुलना एक पूरे गाँव से कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

राजा मस्वाती तृतीय का परिवार और संपत्ति

राजा मस्वाती तृतीय 1986 से एस्वातिनी पर शासन कर रहे हैं. उनकी वर्तमान में 15 पत्नियाँ और 35 से ज़्यादा बच्चे हैं. उनके पिता की 70 से ज़्यादा पत्नियाँ थीं, और कुल मिलाकर 210 से ज़्यादा बच्चे और लगभग 1,000 पोते-पोतियाँ थीं. मस्वाती तृतीय को दुनिया के सबसे धनी सम्राटों में से एक माना जाता है, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1 अरब डॉलर से ज़्यादा है.

रिश्तों का कत्ल! एक-दूसरे से प्यार कर बैठे सास-दामाद, मां ने उजाड़ दिया बेटी का बसा-बसाया घर