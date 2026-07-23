Home > मध्य प्रदेश > थाने में घुसा शराबी, चाबी लगी पुलिस की गाड़ी ले उड़ा… 2 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा; गुस्साई भीड़ ने बोला धावा!

थाने में घुसा शराबी, चाबी लगी पुलिस की गाड़ी ले उड़ा… 2 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा; गुस्साई भीड़ ने बोला धावा!

एमपी के पन्ना जिले के रैपुरा थाने में चाबी लगी पुलिस की कार छोड़ना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया. थाने पहुंचे एक शराबी युवक ने मौका देखते ही पुलिस की गाड़ी स्टार्ट की और उसे लेकर फरार हो गया.

By: Kajal Jain | Published: July 23, 2026 10:54:24 AM IST

थाने में घुसा शराबी, चाबी लगी पुलिस की गाड़ी ले उड़ा... 2 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा; गुस्साई भीड़ ने बोला धावा!
थाने में घुसा शराबी, चाबी लगी पुलिस की गाड़ी ले उड़ा... 2 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा; गुस्साई भीड़ ने बोला धावा!


मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस की गंभीर लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां रैपुरा थाने में चाबी लगी शासकीय कार छोड़ना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया. थाने पहुंचे एक अत्यधिक शराबी युवक सुखेंद्र बुंदेला निवासी इमलिया ने मौका देखते ही पुलिस की गाड़ी स्टार्ट की और उसे लेकर फरार हो गया. इतना ही नहीं, भीड़भाड़ वाले बाजार में शराबी की हरकत से ऐसा घमासान उत्पन्न हो गया कि पुलिस भी सख्त में आ गई. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल था जबकि पुलिस सनकी शराबी को पकड़ने की जद्दोजहद कर रही थी. जैसे-तैसे आरोपी को हिरासत में लिया तो गुस्साई भीड़ ने थाने में तांडव मचा दिया. शराबी को पकड़ने की जद्दोजहद के अगले 2 घंटे तक भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कतें करनी पड़ीं.

पुलिस की गाड़ी ने मचाया हड़कंप

वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है जिसमें पहले तो बाजार का एक शांत माहौल नजर आता है.आम दिनों की तरह लोगों की भीड़ आवाजाही कर रही है. कुछ ही देर में एक पुलिस की गाड़ी बाजार में तांडव मचाती नजर आती है. वीडियो में एक तेज रफ्तार वाली सरकारी गाड़ी को वाहनों में टक्कर मारते देख सकते हैं. प्रशासन की कार को इस तरह तांडव मचाते देख लोग काफी देर तक मामला समझ ही नहीं पाए. बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी जिससे चालक दूर जाकर गिर पड़ा, जबकि गाड़ी बाइक को घसीटकर दूर ले जाती रही. वीडियो में लोगों को इधर-उधर भागते भी देख सकते हैं. 

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जब शराबी के हत्थे चढ़ी पुलिस की गाड़ी   

यह पूरी वारदात पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र की है जहां इमलिया निवासी सुखेंद्र बुंदेला शराब के नशे में थाने पहुंचा. वहां पुलिसकर्मियों के साथ बहस करने लगे. जब कहासुनी बढ़ गई तो पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में जूम रहे सुखेंद्र बुंदेला को थाने से बाहर निकाल दिया, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. बदले की आग में जल रहा शराबी थाना परिसर में खड़ी पुलिस की कार की ओर बढ़ा. कार में पहले से चाबी लगी थी. इसी का फायदा उठाते हुए सनकी ने कार चालू की और पुलिस की कार को ही लेकर फरार हो गया.

घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, रैपुरा थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था, जहां लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने आए थे. इसलिए आम दिनों से ज्यादा भीड़भाड़ थी. ऐसे में आरोपी ने कोई सावधानी नहीं बरती, बल्कि प्रशासन की कार को पूरा रफ्तार से ले भागा. इस दौरान बाजार में खड़े कई वाहनों और राहगीरों को टक्कर भी लगी. अब सरकारी गाड़ी लोगों की सुरक्षा नहीं, काल बनकर सड़क पर दौड़ रही थी. इसलिए पुलिस सतर्क हो गई और घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ने की प्लानिंग करने लगी. इधर गाड़ी लेकर भागा शराबी रास्ते में एक और बाइक सवार को अपनी चपेट में ले चुका था. कुछ ही दूर अवंतीबाई चौक पर आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया.

गुस्साई भीड़ ने थाने में किया तांडव

एक तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके थाने का रुख किया, दूसरी तरफ घटना से नाराज लोगों ने आरोपी को सबक सिखाने के लिए थाने को घेर लिया. करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ थाना परिसर में जबरन घुसे चले आई और अधिकारी के दफ्तर में घुसकर आरोपी से मारपीट करने लगी. अभी पुलिस जद्दोजहद करके आरोपी को पकड़कर लाई थी, इधर भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया. करीब 2 घंटे तक चले हंगामे में पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझाकर वापस भेजा. आरोपी पर संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज किया. इस पूरी मुठभेड़ में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस पूरी वारदात में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. इस चीज की भी पड़ताल हो रही है कि आखिर पुलिस की कार में चाबी किसने लगी छोड़ी.

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