Home > वायरल > पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’

पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’

MP Crime: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां शादी के ठीक एक दिन बाद और सुहागरात के बाद एक नई दुल्हन अपनी ससुराल से फरार हो गई. लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो जिस अंदाज में फरार हुई है वो हैरान कर देने वाला है.

By: Heena Khan | Published: July 2, 2026 1:18:50 PM IST

MP Crime news
MP Crime news


MP Crime: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां शादी के ठीक एक दिन बाद और सुहागरात के बाद एक नई दुल्हन अपनी ससुराल से फरार हो गई. लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो जिस अंदाज में फरार हुई है वो हैरान कर देने वाला है. घर के सभी दरवाज़ों पर ताले लगे होने के बावजूद, दुल्हन ने भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. दरअसल वो स्पाइडर-मैन की तरह ग्रिल पकड़कर दो मंज़िला घर की छत से नीचे कूदी और साड़ी दौलत लेकर फरार हो गई. इसके बाद दूल्हा इतना डर गया कि तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां उसने मदद की गुहार  लगाई और कहा कि उसकी जान को खतरा है. 

स्पाइडरमैन बनी दुल्हन 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरैना के झुंडपुरा की रहने वाली नम्रता जोशी की शादी 29 जून को ग्वालियर ज़िले के जरगांव निवासी जितेंद्र जोशी से हुई थी. शादी के बाद धूमधाम से विदाई हुई और बारात में दोस्त-रिश्तेदार जोश के साथ नाचते-गाते हुए शामिल हुए. लेकिन नम्रता मायके से विदा होकर ससुराल तो पहुँची और फिर वहां से हवा की तरह फरार हो गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ससुराल में सिर्फ़ एक रात बिताने के बाद, 30 जून की सुबह करीब 4 बजे नम्रता ने ये खौफनाक कदम उठाया. और वो चुपके से दूसरी मंज़िल की छत पर पहुँची. वहाँ से उसने पड़ोसी की छत पर छलांग लगाई, जो करीब 23 फ़ीट नीचे थी. इसके बाद वो एक मंज़िला घर की छत पर गई, मकड़ी की तरह लोहे की ग्रिल पकड़कर सड़क पर उतरी और वहां से भाग निकली. 

You Might Be Interested In

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में आया नया ट्विस्ट, जांच का बढ़ा दायरा; निर्माण की जांच भी करेगी SIT

वायरल हुआ CCTV फुटेज 

सुबह जब दूल्हा जितेंद्र जागा, तो उसे अपनी दुल्हन गायब मिली. काफ़ी खोजबीन और गाँव के CCTV फ़ुटेज देखने के बाद, नम्रता को सुबह-सुबह अंधेरे में तेज़ी से भागते हुए देखा गया. जाँच में पता चला कि वह घर से कीमती गहने और नकदी भी ले गई थी. जितेंद्र तुरंत अपने परिवार वालों के साथ विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन पहुँचा. जब पुलिस ने दुल्हन के पिता हीरालाल जोशी से संपर्क किया, तो वे अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले आए.

NEET PG 2026 Registration: नीट पीजी के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई, NBEMS के ये है महत्वपूर्ण निर्देश

Tags: crime newslove affairMP Crimeviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026
पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’
पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’
पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’
पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’