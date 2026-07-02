पहले मनाई सुहागरात फिर दूल्हे को दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप! खौफ में शख्स बोला-‘नीले ड्रम से बचा लो बस’

MP Crime: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां शादी के ठीक एक दिन बाद और सुहागरात के बाद एक नई दुल्हन अपनी ससुराल से फरार हो गई. लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि वो जिस अंदाज में फरार हुई है वो हैरान कर देने वाला है. घर के सभी दरवाज़ों पर ताले लगे होने के बावजूद, दुल्हन ने भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली. दरअसल वो स्पाइडर-मैन की तरह ग्रिल पकड़कर दो मंज़िला घर की छत से नीचे कूदी और साड़ी दौलत लेकर फरार हो गई. इसके बाद दूल्हा इतना डर गया कि तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां उसने मदद की गुहार लगाई और कहा कि उसकी जान को खतरा है.

स्पाइडरमैन बनी दुल्हन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरैना के झुंडपुरा की रहने वाली नम्रता जोशी की शादी 29 जून को ग्वालियर ज़िले के जरगांव निवासी जितेंद्र जोशी से हुई थी. शादी के बाद धूमधाम से विदाई हुई और बारात में दोस्त-रिश्तेदार जोश के साथ नाचते-गाते हुए शामिल हुए. लेकिन नम्रता मायके से विदा होकर ससुराल तो पहुँची और फिर वहां से हवा की तरह फरार हो गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ससुराल में सिर्फ़ एक रात बिताने के बाद, 30 जून की सुबह करीब 4 बजे नम्रता ने ये खौफनाक कदम उठाया. और वो चुपके से दूसरी मंज़िल की छत पर पहुँची. वहाँ से उसने पड़ोसी की छत पर छलांग लगाई, जो करीब 23 फ़ीट नीचे थी. इसके बाद वो एक मंज़िला घर की छत पर गई, मकड़ी की तरह लोहे की ग्रिल पकड़कर सड़क पर उतरी और वहां से भाग निकली.

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वायरल हुआ CCTV फुटेज

सुबह जब दूल्हा जितेंद्र जागा, तो उसे अपनी दुल्हन गायब मिली. काफ़ी खोजबीन और गाँव के CCTV फ़ुटेज देखने के बाद, नम्रता को सुबह-सुबह अंधेरे में तेज़ी से भागते हुए देखा गया. जाँच में पता चला कि वह घर से कीमती गहने और नकदी भी ले गई थी. जितेंद्र तुरंत अपने परिवार वालों के साथ विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन पहुँचा. जब पुलिस ने दुल्हन के पिता हीरालाल जोशी से संपर्क किया, तो वे अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले आए.

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