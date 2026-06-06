अंदर सिसकता रहा मासूम, ट्रेन पकड़ने के लिए जंग लड़ती रही मां, खौफनाक मंजर देख दहल जाएगा दिल

Train Incident Emotional Story: आपने अक्सर सुना होगा कि एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं. इसी तरह का एक मंजर हाल ही में एक वीडियो में देखने को मिला. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई, जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला को चलती ट्रेन पकड़ते देखा गया. वो दौड़कर ट्रेन पकड़ती है. इसी बीच वो दो बार बहुत बुरी तरह से गिर जाती है लेकिन फिर भा हार नहीं मानती और आखिर में तेज स्पीड में दौड़ती ट्रेन पकड़ लेती है.

मां का जज्बा देख हैरान रह गए लोग

कहा जा रहा है कि महिला ने ट्रेन पकड़ी और उसने अपना सामान और बच्चे को ट्रेन में बैठा दिया और उसी वक्त ट्रेन चलने लगी. इसके बाद जो भी हुआ, वो देखकर हर कोई हैरान है और उस मां के जज्बे को सलाम कर रहा है. वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता, तो बच्चे और उसके परिवार का क्या होता? वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ‘यह कोई स्टंट नहीं, न ही कोई फिल्म, बस एक मां का असली साहस क्योंकि उसका बेटा ट्रेन में था.’

गिरते, पड़ते मशक्कत कर पकड़ी ट्रेन

बता दें कि वायरल हो रहे एक चौंकाने वाले वीडियो में, एक मां चलती ट्रेन से गिर जाती है जबकि उसका बच्चा अंदर ही रह जाता है. कुछ पलों के लिए सब कुछ काबू से बाहर लगता है. ट्रेन चलती रहती है, प्लेटफ़ॉर्म तेज़ी से गुज़रता है और वो महिला ट्रेन में चढ़ने के लिए लगातार मशक्कत करती रहती है. वो हार मानने के बजाय, वह दौड़ती है और गिरती है और फिर उठती है. हर कोशिश पिछली कोशिश से ज़्यादा खतरनाक लगती है क्योंकि ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी. उसका ध्यान नहीं भटकता कि उसका बच्चा अभी भी उस ट्रेन में है. वो बच्चे के लिए कोशिश करती रहती है और अंत में ट्रेन पर चढ़ जाती है.