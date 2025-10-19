Home > वायरल > हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Viral Video: मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां दीवाली की सफाई में परिवार के हर सदस्य लगा हुआ था. इस बीच मां ने अपनी बेटी को मदद न करने के लिए डांट दिया. फिर जो उसने किया वह देख सब हैरान रह गए.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 6:01:37 AM IST

हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Viral News: उत्तर-प्रदेश (Uttar-Pradesh) के मिर्जापुर (Mirzapur) का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवती ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ती हुए नजर आ रही है. यह देख हर कोई हैरान रह गया है. वह लड़की नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी. इस मामले के वजह जान आप अपना माथा पीटने लगेंगे. क्योंकि लड़की को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी. बल्कि यह मामला दिवाली (Diwali Viral Video) की सफाई से जुड़ा हुआ है. जिसके लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दी, बात केवल इतनी ही थी कि युवती को गुस्सा आया और वह टॉवर पर चढ़ गई

टॉवर पर चढ़ी नाराज बेटी

बता दें कि, यह घटना मिर्जापुर गांव की बताई जा रही है. यहां दिवाली की तैयारियों में पूरा परिवार लगा हुआ था. इस बीत एक मां ने अपनी बेटी को सफाई में मदद न करने पर उसे फटकार लगा दी. जिसके बाद तो बेटी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह घर के बाहर निकल गई और फिर गांव के पास बने एक टॉवर पर चढ़ गई. पहले सबको लगा लड़की मजाक कर रही है. लेकिन जब उसने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे देखना शुरु किया, तो लोगों के बीच सनसनी मच गई. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लड़की बिना किसी डर के बस ऊपर चढ़ती जा रही है.



नहीं मिल रहा काम तो बेशर्मी पर उतरी Khushi Mukherjee! नेट वाली ड्रेस में की बदन की ‘नुमाइश’, Video में दिखा बॉडी का एक-एक अंग

लोगों की उमड़ी भीड़

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि, लोगों ने जैसे ही लड़की को टॉवर पर चढ़ते देखा वहां भीड़ जमा हो गई. लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते हुए भी नजर आया. प्रशासन के पहुंचने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाने के बाद लड़की को टॉवर से नीचे उतारा. वजह जान हर कोई हैरान रह गया था. इस वीडियो को गौरव कुमार नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। 

मुस्लिम देश में भारत जैसी रौनक! दिवाली की रोशनी से जगमगा उठीं सड़कें; Video देख नहीं कर पाएंगे यकीन!

Tags: Mirzapur Viral VideotrendingViral Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025

जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान,...

October 19, 2025

सुबह खा लें यह चीज, दूर होगी मर्दों की कमजोरी!

October 18, 2025

सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें...

October 18, 2025

सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत...

October 18, 2025
हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन