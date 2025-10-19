हाईवोल्टेज ड्रामा! शोले के ‘वीरू’ के तरह टॉवर पर चढ़ी लड़की, वजह जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Viral News: उत्तर-प्रदेश (Uttar-Pradesh) के मिर्जापुर (Mirzapur) का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक युवती ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ती हुए नजर आ रही है. यह देख हर कोई हैरान रह गया है. वह लड़की नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी. इस मामले के वजह जान आप अपना माथा पीटने लगेंगे. क्योंकि लड़की को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी. बल्कि यह मामला दिवाली (Diwali Viral Video) की सफाई से जुड़ा हुआ है. जिसके लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दी, बात केवल इतनी ही थी कि युवती को गुस्सा आया और वह टॉवर पर चढ़ गई.

टॉवर पर चढ़ी नाराज बेटी

बता दें कि, यह घटना मिर्जापुर गांव की बताई जा रही है. यहां दिवाली की तैयारियों में पूरा परिवार लगा हुआ था. इस बीत एक मां ने अपनी बेटी को सफाई में मदद न करने पर उसे फटकार लगा दी. जिसके बाद तो बेटी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह घर के बाहर निकल गई और फिर गांव के पास बने एक टॉवर पर चढ़ गई. पहले सबको लगा लड़की मजाक कर रही है. लेकिन जब उसने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे देखना शुरु किया, तो लोगों के बीच सनसनी मच गई. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि लड़की बिना किसी डर के बस ऊपर चढ़ती जा रही है.







लोगों की उमड़ी भीड़

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि, लोगों ने जैसे ही लड़की को टॉवर पर चढ़ते देखा वहां भीड़ जमा हो गई. लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते हुए भी नजर आया. प्रशासन के पहुंचने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाने के बाद लड़की को टॉवर से नीचे उतारा. वजह जान हर कोई हैरान रह गया था. इस वीडियो को गौरव कुमार नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं।

