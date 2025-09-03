’52 गज का दामन’ गाने पर देवर संग भाभी ने लगाया ठुमका, वीडियो ने मचाया बवाल

Dever-bhabhi video: सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हां जो लोगों का खास ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा ही वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाभी और देवर (Dever-bhabhi video)बेहद मस्ती भरे अंदाज में ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दोनों की कैमिस्ट्री (chemistry) और डांस स्टाइल ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं। कई लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई तारिफ कर रहा है तो कोई इस मजेदार अंदाज पर हंस रहा है।