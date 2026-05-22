कभी छोड़ा हैंडल, कभी किया डांस… लाइक्स के लिए जोखिम में डाली जान! दुल्हन बन हाईवे पर लड़की का बाईक स्टंट

Moradabad Highway Viral Video: यूपी के मुरादाबाद में एक घटना चर्चा का मुख्य विषय बन गई है. इसमें एक युवती शामिल है, जो दुल्हन के लिबास में सजी थी और दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चला रही थी, जबकि वह सोशल मीडिया के लिए ‘रील्स’ बना रही थी.

वायरल वीडियो में, युवती को कभी-कभी हैंडल छोड़ते हुए और पोज देते हुए देखा जा सकता है, और कभी-कभी गाड़ी चलते समय नाटकीय, फिल्मी-अंदाज वाले दृश्य करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

ये वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, ITZ Tuba नाम के एक फेसबुक पेज से पोस्ट किए गए थे. रिपोर्टों के अनुसार, वीडियो में युवती को हाईवे पर अलग-अलग तरह के दुल्हन के कपड़ों में मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया है. बैकग्राउंड में फिल्मी गाने बज रहे हैं, और युवती संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए हाव-भाव और अभिनय करती दिख रही है. कई क्लिप में, उसे गाड़ी चलाते समय नाचने जैसी हरकतें करते हुए भी देखा गया है, ऐसी हरकतें जिन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया है.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन रील्स को बनाते समय, युवती बार-बार अपने हाथ हैंडल से हटा लेती है. नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त रास्ते पर, इस तरह के स्टंट न केवल उसकी अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे वाहन चालकों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं.

दूसरे बाइक पर सवार एक युवक ने वीडियो बनाया

रील शूट में मदद करने के लिए, एक युवक को उसके साथ-साथ एक अलग मोटरसाइकिल पर सवार होकर लगातार वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा गया. दुल्हन के लिबास में एक युवती को बाइक चलाते देख, हाईवे पर कई लोगों ने अपने वाहन रोक दिए, अपने मोबाइल फोन निकाले और इस नज़ारे को फिल्माना शुरू कर दिया. कुछ वाहन चालकों ने इस दृश्य को देखने के लिए अपने वाहनों की गति धीमी कर दी, जिससे कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वीडियो के वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर जनता की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इस चलन की आलोचना की है, और इसे केवल लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का एक गैर-जिम्मेदाराना काम बताया है. आलोचकों का तर्क है कि नेशनल हाईवे मनोरंजन या स्टंट करने की जगह नहीं हैं, और इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से आसानी से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

कार्रवाई की मांग

स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटनाओं से सख्ती और तुरंत नहीं निपटा गया, तो युवा जो सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत रखते हैं और भी ज़्यादा खतरनाक स्टंट करना शुरू कर सकते हैं.