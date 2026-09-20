ये सब क्या देखना पड़ रहा है! नाई की दूकान पर बॉडी मसाज लेने पहुंच गया बंदर; वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Monkey Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बंदर नाई की दुकान में आराम से पहुंचता दिखाई देता है. हैरानी की बात यह है कि वो वहां मौजूद नाई से खुद मसाज करवाने लगता है. बंदर का अंदाज देखकर दुकान में मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. यह नजारा लोगों को काफी मजेदार और अनोखा लग रहा है.

इशारों से बताई अपनी पसंद

वीडियो में बंदर जिस तरह से मसाज करवाता है, वो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. ऐसा लगता है जैसे वो नाई को इशारों से बता रहा हो कि उसे कहां और किस तरह मसाज चाहिए. नाई भी बिना घबराए उसकी बात समझने की कोशिश करता है और बंदर आराम से मसाज करवाता रहता है. बंदर का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि उसे नाई की दुकान में मसाज करवाने का अनुभव पहले से हो.

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

बंदर का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग बंदर को इंसानों की तरह व्यवहार करते देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ उसकी समझदारी और अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो ने यह भी दिखाया कि जानवर कई बार अपने अनोखे व्यवहार से लोगों को चौंका देते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

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