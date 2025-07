हसीन जहां ने की जमकर हाथापाई… मोहमद शमी की पत्नी का अब किससे हो गया पंगा? वायरल Video ने मचाई सनसनी

Mohammed Shami Wife Video Viral : भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं पत्नी हसीन जहां आए दिन चर्चाओं में बनी रहती हैं। अब हसीन जहां एक नए विवाद में फंस गई हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पड़ोसी से झगड़ती और हाथापाई करती नजर आ रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हसीन जहां का यह झगड़ा ज़मीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हसीन जहां अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर एक ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रही थीं, जिसका पड़ोसियों ने विरोध किया। इसके बाद यह हाथापाई हुई। वायरल वीडियो में हसीन जहां को एक अन्य महिला के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि महिला के सिर में भी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि पुलिस ने हसीन जहां और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, इनखबर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

#Shami‘s ex-wife, Hasin Jahan, was caught on camera raising her hands on a neighbour in a fight. pic.twitter.com/CwQ1CNw0WG

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 16, 2025