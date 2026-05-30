Home > वायरल > बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा

बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा

Saas Bahu Viral Fight: पंजाब के मौगा से सास-बहू के झगड़े का हैरान कर देने वाला CCTV वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मामूली बहस देखते ही देखते तीखे झगड़े में तब्दील हो गया. फिर बहू ने सास को बाल पकड़कर खींचा और उसके साथ जमकर मारपीट की.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 1:45:12 PM IST

बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें
बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें


Moga Saas Bahu Fight Video: पंजाब के मोगा से सास और बहू के झगड़े की एक वायरल वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में सास और बहू के बीच मारपीट इतनी ज्यादा हो गई, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है. वीडियो में दोनों को आपस में भिड़ते हुए देखा जा रहा है. इस लड़ाई के दौरान बहू पहले अपनी सास को बाल पकड़कर आंगन तक खींच लाती है, फिर दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है. यह पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद हो गई. यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

सास बहू के बीच हुई मारपीट 

बता दें कि, ये मामला मोगा जिले के धर्मकोट के लोहगढ़ बस्ती का है. जानकारी के मुताबिक, ये विवाद तब शुरू हुआ जब बहू सोमवार को अपने मायके जाने के लिए तैयारी कर रही थी. लेकिन इस दौरान सास कहने लगी कि वो पोती को घर छोड़कर जाए. फिर क्या था बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. बस दोनों के बीच बहस छिड़ गई फिर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से  में बहू ने सास के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए आंगन तक ले गई. दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई. 

You Might Be Interested In

मौके पर पहुंचे पड़ोसी 

घर में हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पड़ोसी मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने बीच-बचाव करते हुए दोनों को अलग करवाया और किसी तरह मामला शांत हुआ. घटना के बाद सास थाने तक पहुंच गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. सास ने पुलिस को जानकारी दी कि बहू से उसे जान का खतरा हो रहा है. सास ने आगे कहा कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की कोशिश की जा रही है. सास ने उचित कार्रवाई की मांग कर रही है. 

क्या है पूरा मामला? 

सास बलविंदर कौर ने जानकारी दी कि उनके बेटे के शादी 4 साल पहले कर्मवीर कौर के साथ हुई थी. शुरूआत में सबकुछ बहुत अच्छा और सामान्य था. लेकिन कुछ समय बाद सबकुछ बदलने लगा. वो घर में बिना कारण तनाव की स्थिति पैदा करने लगी. सास का आरोप है कि बहू अक्सर उनके साथ गाली-गलौज करती थी. साथ ही बिना बताए मायके चली जाती थी. 

पंचायत तक पहुंचा मामला 

बलविंदर कौर के अनुसार, तीन महीने पहले भी उनकी बहू बिना बताए मायके चली गई थी. उस समय पंचायत में समझौता घर वापस घर लेकर आया गया था. फिर से बहू ने तंग करना शुरू कर दिया. सास का आरोप है कि बहू अपने मायके वालों के साथ मिलकर उन्हें काफी परेशान करती हैं. 

Tags: Saas Bahu Viral Fight
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘रिवर्स नेपोटिज्म’ पर सोनाक्षी की दो टूक!

May 30, 2026

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026
बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा
बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा
बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा
बाल पकड़े, आंगन में घसीटा, फिर जड़े जोरदार तमाचे; बहू ने सास के साथ पार की सारी हदें; CCTV में कैद हुई हाईवोल्टेज ड्रामा