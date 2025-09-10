Home > वायरल > बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का डर! दिनदहाड़े महिला को बनाया अपना शिकार…सीसीटीवी में हुआ कैद

बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का डर! दिनदहाड़े महिला को बनाया अपना शिकार…सीसीटीवी में हुआ कैद

Bihar Viral Video: बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े पेट्रोल पंप खड़ी महिला के गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए.

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 10, 2025 19:15:00 IST

Bihar Viral Video: बिहार में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो रखे हैं. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पेट्रोल पंप पर खड़ी एक महिला को दिनदहाड़े अपराधियों ने अपना शिकार बनाया है. बाइक सवार महिला के गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए. इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. मुजफ्फरपुर के एक पेट्रोल पंप पर हुई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. 

पहले दो बार लगाया चक्कर, फिर कर दिया काम

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि महिला पेट्रोल पंप पर खड़ी थी. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप का दो बार चक्कर लगाकर स्थिति का जायज़ा लिया। तीसरी बार मौका पाकर बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली और चंद सेकंड में बाइक से फरार हो गए.

वारदात को इतनी जल्दी अंजाम दिया गया कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला. इसके अलावा बदमाश जिस बाइक से आए थे उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जिससे पहचान मुश्किल हो रही है, जिससे पुलिस का काम बढ़ गया है.

पीछे बैठे बदमाश की दिख रही शक्ल 

पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर पीछे बैठे बदमाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. इससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप से फुटेज लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

उधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले काफी बढ़ गए हैं, वे दिनदहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

