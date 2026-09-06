Mirzapur Theatre Viral Video: मिर्जापुर का भौकाल थिएटर में भी! मुन्ना और गुड्डू के फैंस में बेल्ट-लात-घूंसों से मारपीट

Mirzapur Theatre Fight Viral Video: ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ थिएटर में रिलीज़ होने के बाद भी दर्शकों का ध्यान खींच रही है. कई शो में लोगों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन अब एक थिएटर के अंदर के वीडियो ने एक बहुत ही अलग वजह से ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों का एक ग्रुप मारपीट करते हुए दिख रहा है. कुछ लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग लात-घूंसे चलाते दिख रहे हैं. खबर है कि दूसरे दर्शकों ने बीच-बचाव करने और शामिल लोगों को अलग करने की कोशिश की. थिएटर की सही जगह और किन हालातों में यह टकराव हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है.

क्या लड़ाई मुन्ना और गुड्डू को लेकर हुई थी?

वायरल वीडियो के साथ आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह झगड़ा कथित तौर पर फ्रेंचाइजी के दो सबसे पॉपुलर किरदारों, मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित के फैंस से जुड़ा था. हालांकि, वीडियो में लड़ाई की वजह का पता नहीं चलता है. यह दावा कि बहस दोनों किरदारों से जुड़ी है, फुटेज के साथ चल रही रिपोर्ट्स पर आधारित है. खबर है कि यह घटना शनिवार रात को हुई और करीब डेढ़ मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया.

More action in the theatre than in the entire Mirzapur movie. 🤣 pic.twitter.com/ZtveGkJoH5 — Byomkesh (@byomkesbakshy) September 5, 2026

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मिर्ज़ापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म किया

यह विवाद तब हुआ जब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ 4 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी. सिनेमा एक्सप्रेस द्वारा सैकनिल्क से बताए गए ट्रेड आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने दूसरे दिन भारत में लगभग ₹32 करोड़ की नेट कमाई की, जिससे इसका अनुमानित दो-दिन का घरेलू नेट कलेक्शन लगभग ₹57.75 करोड़ हो गया. दूसरी ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, दो दिनों के बाद फिल्म का दुनिया भर में कलेक्शन करीब ₹79 करोड़ था. कलेक्शन के आंकड़े ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के बीच अलग-अलग हो सकते हैं, और आखिरी आंकड़े शुरुआती अनुमानों से अलग हो सकते हैं.