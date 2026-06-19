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हैदराबाद में नाबालिग चला रहा था लग्जरी कार; वीडियो वायरल, पिता पर हुआ मामला दर्ज

Telangana News: हैदराबाद में नाबालिग के लग्जरी कार चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पिता पर FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने गाड़ी के मालिक और बच्चे के पिता, टोलीचौकी के रहने वाले अब्दुल हादी की पहचान की. और हिरासत में ले लिया

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 19, 2026 2:25:09 PM IST

नाबालिग ने सड़क पर दौड़ाई लग्जरी कार पिता पर मामला दर्ज
नाबालिग ने सड़क पर दौड़ाई लग्जरी कार पिता पर मामला दर्ज


Telangana News: हैदराबाद में नाबालिग के लग्जरी कार चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पिता पर FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने गाड़ी के मालिक और बच्चे के पिता, टोलीचौकी के रहने वाले अब्दुल हादी की पहचान की, और हिरासत में ले लिया. 
पुलिस ने अब्दुल हादी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र) के कार चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 199A के तहत माता-पिता या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है. साथ ही, नाबालिग पर जुविनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय कानून) के तहत भी कार्रवाई होती है. 

नाबालिग की लग्जरी कार चलाते हुए वीडियो वायरल

हैदराबाद में लग्जरी कार चलाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़के के पिता पर FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने बताया कि लोगों की जान जोखिम में डालने का किसी को कोई हक नहीं है. इसके तहत कार्रवाई की जाएगी. 

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कार को पुलिस ने कब्जे में लिया

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि कार को सीज कर दिया है. और जरूरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कवायद शुरु कर दी है. नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र) के कार चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 199A के तहत माता-पिता या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है.

नाबालिग के कार चलाने पर लगने वाली धाराएं वा

1. मोटर वाहन अधिनियम एक्ट, 1988 (संशोधित कानून) धारा 199A (अभिभावक/वाहन मालिक के लिए): यदि कोई नाबालिग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, तो उसके माता-पिता या वाहन के मालिक को दोषी माना जाता है. 

सजा: 3 साल तक की जेल और ₹25,000 का भारी जुर्माना.

वाहन पंजीकरण (RC): गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) 12 महीने (1 साल) के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

लाइसेंस पर रोक: दोषी पाए जाने पर उस नाबालिग को 25 वर्ष की आयु होने तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.
धारा 180 (वाहन सौंपने पर): मालिक द्वारा किसी नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 3 महीने तक की कैद या ₹5,000 तक का जुर्माना (या दोनों) हो सकता है.

2. किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) किशोर न्यायालय (Juvenile Justice Board): नाबालिग पर सामान्य अदालतों की जगह किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के तहत कार्रवाई होती है. गंभीर अपराध होने पर: यदि नाबालिग द्वारा कार चलाते समय कोई बड़ा हादसा (जैसे किसी की मौत या गंभीर चोट) होता है, तो 16 से 18 साल के किशोर को वयस्क (Adult) मानकर भी मुकदमा चलाया जा सकता है.

Tags: Hyderabad newstelangana news
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