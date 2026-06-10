कभी गर्लफ्रेंड ने सरेआम जड़ा थप्पड़, कभी लगे छेड़छाड़ के आरोप, मीका सिंह के चर्चित विवाद

‘सावन में लग गई आग’ गाने से रातों-रात स्टार बने सिंगर मीका सिंह, आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उनके गाने को तो चर्चे रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मीका सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है. कभी एक्स गर्लफ्रेंड ने मारा थप्पड़, तो कभी किसी एक्ट्रेस को भरी महफिल में कर दिया किस. चलिए जानते हैं मीका सिंह के कुछ चर्चित विवादों के बारे में.

राखी सावंत को कर दिया किस

साल 2006 में मीका सिंह अचानक विवादों में घिर गए थे. वजह थी उनकी बर्थडे पार्टी. पार्टी में आई राखी सावंत को सिंगर ने ज़बरदस्ती किस कर लिया. इस घटना के वीडियोज और फोटोज वायरल हो गए. राखी सावंत भी मीका के अभद्र व्यवहार से नाराज थी. उन्होंने NCW में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उनसे माफ़ी मांगने को कहा. एक इंटरव्यू में मीका ने माना कि उन्होंने राखी को ‘सबक सिखाने’ के लिए किस किया था. हालांकि अब दोनों ये बातें भूल गए हैं और अच्छे दोस्त हैं.

यौन शोषण का लगा आरोप

साल 2018 में मीका सिंह के ऊपर UAE में एक 17 साल की ब्राज़ीलियाई मॉडल का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोप था कि उन्होंने मॉडल को बिना मांगे तस्वीरें भेजीं और कहा कि वह उन्हें बॉलीवुड फ़िल्म में कास्ट करेंगे. इस मामले के कारण मीका सिंह की वैश्विक स्तर पर खूब बेइज्जती हुई थी.

एक्स गर्लफ्रेंड ने मारा जोरदार थप्पड़

रियलिटी शो ‘स्वयंवर: मीका दी वोह्टी’ के दौरान मीका सिंह ने खुलासा किया था कि उनकी एक एक्स-गर्लफ्रेंड ने उन्हें उस समय थप्पड़ मार दिया था, जब उसने उन्हें दूसरी लड़कियों के साथ धोखा करते हुए पकड़ लिया था. मीका ने बताया कि यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा था. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है और रिश्तों की अहमियत को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा.

डॉक्टर को मारा थप्पड़

बताया जाता है कि मीका सिंह को बहुत गु्स्सा आता है. इसीलिए शायद वह अक्सर विवादों में रहते हैं.