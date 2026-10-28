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एक लात और मॉडल की चीख! लाइव शो के दौरान होस्ट ने किया ऐसा कांड, दर्द से फूट-फूटकर रोने लगी युवती; VIDEO

Mexico Viral Video: मेक्सिको में एक लाइव टीवी शो के दौरान हैरान कर देने वाली घटना घटनी. शो के वक्त होस्ट ने कुछ ऐसा किया कि स्टेज पर खड़ी एक मॉडल घायल हो गईं. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 8:04:02 PM IST

मेक्सिको से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो
मेक्सिको से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो


मेक्सिको के एक चर्चित टीवी शो में लाइव प्रसारण के दौरान ऐसी घटना हुई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. शो के होस्ट ने गुस्से में उड़ते ड्रोन को लात मार दी. इसके बाद ड्रोन बेकाबू होकर सीधे एक महिला कंटेस्टेंट के चेहरे से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गई. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 26 अक्टूबर को मॉन्टेरी में चैनल 6 पर प्रसारित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम ‘एस शो’ (Es Show) की लाइव शूटिंग के दौरान हुई. शो के होस्ट अर्नेस्टो चावाना स्टूडियो में उड़ रहे एक छोटे ड्रोन से परेशान हो गए और उन्होंने उसे पैर से मार दिया. हालांकि, उनकी यह हरकत उलटी पड़ गई. ड्रोन उछलकर सीधे कोलंबियाई मॉडल और डांसर इसाबेला रोजास, जिन्हें ‘ला कोलंबियाना’ के नाम से भी जाना जाता है, के चेहरे पर जा लगा. अचानक हुए इस हादसे से रोजास दर्द से कराहते हुए नीचे झुक गईं. इसके बाद उन्हें इलाज कराने के लिए कुछ देर के लिए सेट छोड़ना पड़ा.

हादसे का वीडियो हो रहा वायरल 

इस हादसे का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे टीवी होस्ट द्वारा गुस्से में ड्रोन को मारी गई लात उस मॉडल के घातक बन जाती है. इसके बाद पूरे शो में अफरा-तफरी मच जाती है. वीडियो के आने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक ने कहा कि बेचारी लड़की. वहीं, दूसरे यूजर ने बोला कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसे अपने आस-पास मौजूद बेकसूर लोग दिखाई नहीं देते?.



Tags: Drone Hits ModelHost Kicks DroneMexico Live TV ShowMexico Viral VideoModel Face Injury
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