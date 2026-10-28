एक लात और मॉडल की चीख! लाइव शो के दौरान होस्ट ने किया ऐसा कांड, दर्द से फूट-फूटकर रोने लगी युवती; VIDEO

मेक्सिको के एक चर्चित टीवी शो में लाइव प्रसारण के दौरान ऐसी घटना हुई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. शो के होस्ट ने गुस्से में उड़ते ड्रोन को लात मार दी. इसके बाद ड्रोन बेकाबू होकर सीधे एक महिला कंटेस्टेंट के चेहरे से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गई. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 26 अक्टूबर को मॉन्टेरी में चैनल 6 पर प्रसारित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम ‘एस शो’ (Es Show) की लाइव शूटिंग के दौरान हुई. शो के होस्ट अर्नेस्टो चावाना स्टूडियो में उड़ रहे एक छोटे ड्रोन से परेशान हो गए और उन्होंने उसे पैर से मार दिया. हालांकि, उनकी यह हरकत उलटी पड़ गई. ड्रोन उछलकर सीधे कोलंबियाई मॉडल और डांसर इसाबेला रोजास, जिन्हें ‘ला कोलंबियाना’ के नाम से भी जाना जाता है, के चेहरे पर जा लगा. अचानक हुए इस हादसे से रोजास दर्द से कराहते हुए नीचे झुक गईं. इसके बाद उन्हें इलाज कराने के लिए कुछ देर के लिए सेट छोड़ना पड़ा.

हादसे का वीडियो हो रहा वायरल