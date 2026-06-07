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भरी Metro में आदमी ने उतारी पैंट और गले में लटकाई बेल्ट; इस बार तो बेशर्मी की हर हद पार! देखें Video

Metro Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चौंकाने वाले वीडियो में एक आदमी खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अपनी पैंट उतारता हुआ दिख रहा है, जिससे साथ सफर कर रहे यात्री हैरान रह गए.

By: Heena Khan | Published: June 7, 2026 1:56:37 PM IST

metro viral video
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Metro Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चौंकाने वाले वीडियो में एक आदमी खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अपनी पैंट उतारता हुआ दिख रहा है, जिससे साथ सफर कर रहे यात्री हैरान रह गए. मामला तब और बढ़ गया जब गुस्साए यात्रियों ने उस आदमी का सामना किया, जिससे पब्लिक में ऐसे व्यवहार को लेकर ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई. X पर वायरल हुए इस क्लिप में खचाखच भरी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अफरातफरी का माहौल दिख रहा है. पोस्ट के मुताबिक, उस आदमी ने दूसरे यात्रियों के सामने अपनी पैंट नीचे की और अपनी बेल्ट गले में लपेट ली. इस अजीब और परेशान करने वाले व्यवहार से यात्री नाराज हो गए or घटना के दौरान कई यात्री साफ तौर पर असहज दिखे.

ट्रेन में बेशर्मी की हर हद पार 

जैसे-जैसे तनाव बढ़ा, कई यात्रियों ने बीच-बचाव किया. वीडियो में दिख रहा है कि यात्रियों के एक ग्रुप ने उस आदमी का सामना किया और कथित तौर पर उसे घूंसे, लात और थप्पड़ मारे, और आखिर में उसे ट्रेन से बाहर निकाल दिया. वायरल फुटेज से इस झगड़े की वजह, घटना की जगह और समय के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई. यह वीडियो X यूजर @KimKatieUSA ने शेयर किया था, जिन्होंने पोस्ट के साथ लिखा: एक इमिग्रेंट ने खचाखच भरी पब्लिक ट्रेन में अपनी पैंट उतार दी. यात्रियों का सब्र आखिरकार टूट गया. सचमुच. उन्होंने मामला अपने हाथों, मुक्कों और पैरों से सुलझाया.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

इस पोस्ट को जल्द ही काफी लोगों ने देखा और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई. एक यूज़र ने लिखा, “यही मर्दानगी है. यह टॉक्सिक (हानिकारक) नहीं है. समाज में इसकी ज़रूरत है. हम सब जानते हैं कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना चाहेंगे, भले ही वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य न हों. चीज़ों को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए मर्दानगी की ज़रूरत होती है. दूसरों की सुरक्षा के लिए भी. यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मौजूद है. इंसानियत के लिए भी इसकी ज़रूरत है. इसे वापस लाओ.”

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Tags: metro viral videovira video
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