लड़की के घर नही पहुंचे, तो मेट्रो स्टेशन पर ही हुई रोमांटिक सगाई; वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Roka at Metro Station: आजकल सोशल मीडिया पर ड्रामा से लेकर प्यार भरे वीडियो देखने को मिलते है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक कपल मेट्रों स्टेशल पर अपनी रोका और रिंग सेरेमनी करते हुए दिख रहा है. यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें जगह इमोशंस और परिवार की भागदौड़ सब एक साथ कैप्चर हो जाती है. वीडियो की शुरुआत दूल्हे और उसके परिवार के मेट्रो स्टेशन पर दुल्हन का इंतज़ार करने से होती है. जैसे-जैसे समय बीतता है, दूल्हे की आंटी गुस्सा हो जाती हैं और जाने लगती हैं, लेकिन दूल्हा उन्हें रोकता है और थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए मना लेता है. इस बीच दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी से फ़ोन पर बात करता रहता है. उसे चीज़ें समझाता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसकी लोकेशन के हिसाब से सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है.

वीडियो में आगे क्या है?

जब लड़की आखिरकार मेट्रो स्टेशन पहुंचती है, तो वीडियो में दूल्हे और दुल्हन के बीच बातचीत दिखाई देती है. आंटी गुस्से में कहती हैं, “हम दो घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं.” दोनों के बीच बातचीत में टेंशन, बेसब्री और इमोशन साफ दिखता है.

मेट्रो प्लेटफॉर्म पर रुका

फिर आंटी अचानक अनाउंस करती है कि स्टॉपेज अब यहीं, मेट्रो स्टेशन पर होगा. फिर लड़की अपने पापा को कॉल करके बताती है. “पापा, ये लोग दो घंटे से मेट्रो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे है, प्लीज सुनिए.” आंटी कहती हैं कि रोका सेरेमनी जरूर होगी. फिर आंटी कैमरामैन (जो लड़के का दोस्त है) को सब कुछ ध्यान से रिकॉर्ड करने के लिए कहती है. वह यह भी कहती हैं कि वीडियो लड़की के पापा को भेज देना ताकि उनके पास प्रूफ़ हो. इसके बाद परिवार वहीं मेट्रो स्टेशन पर एक छोटी लेकिन पूरी रोका सेरेमनी करता है.

हालांकि यह अभी भी साफ़ नहीं है कि वीडियो कोई असली घटना है या सिर्फ़ कंटेंट का क्रिएशन है. इन दिनों सोशल मीडिया पर रोज नए ट्रेंड और रील बन रहे है, जो असलियत और एक्टिंग के बीच की लाइन को धुंधला कर रहे है. इसलिए बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह घटना असली है या सिर्फ़ एक शो है.