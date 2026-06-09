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मेट्रो का सफर बना बर्थडे पार्टी! दोस्त के जन्मदिन पर युवक ने चलती मेट्रो में मनाया बर्थडे व  बांटी टॉफियां

Metro Birthday Celebration Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. मेट्रो में सफर कर रहे कुछ दोस्तों ने अपने साथी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया और इस खुशी को यात्रियों के साथ भी शेयर किया. युवक ने मेट्रो कोच में मौजूद लोगों को टॉफियां बांटीं, जिसके बाद यात्रियों का रिएक्शन देखने लायक था.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 9, 2026 3:57:23 PM IST

दोस्त के जन्मदिन पर युवक ने चलती मेट्रो में मनाया बर्थडे
दोस्त के जन्मदिन पर युवक ने चलती मेट्रो में मनाया बर्थडे


Metro Birthday Celebration Viral Video: आजकल जन्मदिन मनाने के लिए लोग रेस्टोरेंट, कैफे या बड़े-बड़े वेन्यू चुनते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में दोस्तों ने मेट्रो के सफर को ही यादगार बना दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक अपने दोस्त के साथ यात्रा कर रहे हैं.
इसी दौरान एक युवक हाथ में टॉफियों का पैकेट लेकर यात्रियों के पास पहुंचता है. वह मुस्कुराते हुए लोगों को बताता है कि उसके दोस्त का जन्मदिन है और इसी खुशी में वह सभी को टॉफी देना चाहता है. कई यात्रियों ने भी खुशी-खुशी टॉफियां स्वीकार कीं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

 यात्रियों ने भी दिया साथ

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में मौजूद लोग इस अनोखे अंदाज को देखकर खुश नजर आते हैं. किसी ने मुस्कुराकर टॉफी ली तो किसी ने दोस्तों की इस पहल की तारीफ की. सफर के दौरान बना यह छोटा-सा पल कई लोगों के लिए यादगार बन गया.भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे पल माहौल को खुशनुमा बना देते हैं. यही वजह है कि वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @hr_hemant_15 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट सामने आने के बाद इसे बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं. वीडियो पर लगातार लाइक्स, शेयर और कमेंट्स बढ़ रहे हैं.इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर कम देखने को मिलते हैं, जहां किसी को परेशान करने या प्रैंक करने के बजाय खुशियां बांटी जा रही हों. कई लोगों ने इसे दोस्ती की खूबसूरत मिसाल बताया है.
 

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Tags: birthday in metrofriendship viral videometro birthday celebrationmetro viral videoviral video
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