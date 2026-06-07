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Viral Video: करोड़ों की नौकरी छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ नूडल्स बेचने लगा Meta का इंजीनियर, जानें क्यों उठाया ये कदम?

Meta Viral Video: Meta के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर एल्विन तान ने मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ गर्लफ्रेंड संग नूडल्स स्टॉल शुरू की. कम कमाई के बावजूद वो खुश हैं और लोगों को अपने मन की सुनने की सलाह देते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 7, 2026 5:24:19 PM IST

Viral Video: करोड़ों की नौकरी छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ नूडल्स बेचने लगा Meta का इंजीनियर, जानें क्यों उठाया ये कदम?


Meta Viral Video: आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहां लोग ऊंची सैलरी और बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का सपना देखते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों से ज्यादा अपनी खुशी को अहमियत देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Meta की नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया. अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक छोटी-सी नूडल्स स्टॉल चलाता है और अपने फैसले से बेहद खुश है.

 Meta की हाई-प्रोफाइल नौकरी को कहा अलविदा

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम एल्विन तान (Alvin Tan) है. एल्विन पहले Meta में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और अच्छी-खासी सैलरी कमाते थे. हालांकि, समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि कॉर्पोरेट जीवन की भागदौड़, लगातार मीटिंग्स और बदलते प्रोजेक्ट्स के बीच उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी. आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी पसंद का काम करने का फैसला किया.

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 गर्लफ्रेंड के साथ शुरू किया नूडल्स स्टॉल

कॉर्पोरेट करियर छोड़ने के बाद एल्विन ने एक फूड मार्केट में नूडल्स की छोटी-सी दुकान शुरू की. इस नए सफर में उनकी गर्लफ्रेंड भी उनका पूरा साथ दे रही हैं. दोनों मिलकर स्टॉल चलाते हैं और कस्टमरों के लिए फ्रेश नूडल्स बनाते हैं. उनका कहना है कि इस काम में उन्हें वो खुशी मिलती है, जिसकी कमी उन्हें नौकरी के दौरान महसूस होती थी.

एल्विन ने वीडियो में खुलासा किया कि Meta में काम करते समय उनकी आय वर्तमान कमाई से करीब तीन गुना अधिक थी. इसके बावजूद उन्होंने पैसों की बजाय अपने मन की शांति और खुशी को प्राथमिकता दी. उनका मानना है कि कम कमाई के बावजूद अगर व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट है, तो वही असली सफलता है.

  

Tags: Meta Viral Videoviral video
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