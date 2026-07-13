Home > वायरल > E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी

E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी

मर्सिडीज का माइलेज सीधे 17 से 5 पर पहुंचा? मशहूर व्लॉगर सौरभ जोशी के इस चौंकाने वाले दावे पर अब खुद मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सामने आकर बड़ा बयान जारी किया है. देखिए कंपनी ने क्या कहा?

By: Shivani Singh | Published: July 13, 2026 4:51:02 PM IST

मर्सिडीज का माइलेज सीधे 17 से 5 पर पहुंचा? मशहूर व्लॉगर सौरभ जोशी के इस चौंकाने वाले दावे पर अब खुद मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सामने आकर बड़ा बयान जारी किया है. देखिए कंपनी ने क्या कहा?
मर्सिडीज का माइलेज सीधे 17 से 5 पर पहुंचा? मशहूर व्लॉगर सौरभ जोशी के इस चौंकाने वाले दावे पर अब खुद मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सामने आकर बड़ा बयान जारी किया है. देखिए कंपनी ने क्या कहा?


भारत की ऑटोमोबाइल दुनिया और सोशल मीडिया पर इस समय एक नई बहस छिड़ गई है. देश के सबसे बड़े डेली व्लॉगर सौरभ जोशी ने हाल ही में अपनी मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) गाड़ी के माइलेज को लेकर एक बड़ा दावा किया, जिसके बाद खुद मर्सिडीज-बेंज इंडिया को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. कंपनी ने साफ किया है कि उनकी सभी पेट्रोल BS-VI गाड़ियाँ E20 (20% एथेनॉल ब्लेंडेड) पेट्रोल पर चलने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और सौरभ जोशी ने ऐसा क्या कह दिया कि कंपनी को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी.

You Might Be Interested In

सौरभ जोशी ने क्या दावा किया था?

यूट्यूब पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सौरभ जोशी ने अपने एक हालिया व्लॉग में अपनी मर्सिडीज एसयूवी को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने दावा किया कि मात्र दो दिनों के भीतर उनकी लग्जरी कार का माइलेज अचानक बहुत ज्यादा गिर गया.

सौरभ ने अपने दर्शकों से कहा, ‘कल मैंने आपको दिखाया था कि हमारी गाड़ी का माइलेज 17 से सीधे गिरकर 9 पर आ गया था. और जानते हैं आज क्या हुआ? आज यह घटकर सिर्फ 5 रह गया है… देखिए, यह सिर्फ 5 का माइलेज दिखा रही है.’

सौरभ ने इसका सीधा दोष पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले एथेनॉल-ब्लेंडेड (Ethanol-blended) पेट्रोल पर मढ़ दिया. उन्होंने कहा कि पहले जहाँ फुल टैंक कराने पर गाड़ी लगभग 800 किलोमीटर चलती थी, अब वही फुल टैंक कराने पर मीटर सिर्फ 480 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है.

सौरभ ने डर जताते हुए कहा कि उन्हें डर है कि इस फ्यूल की वजह से उनकी महंगी जर्मन गाड़ी का इंजन खराब न हो जाए. उन्होंने मजाकिया और डरे हुए लहजे में कहा, ‘मुझे नहीं पता यह गाड़ी कब बंद हो जाएगी… आजकल तो मुझे पेट्रोल डलवाने में भी डर लगने लगा है.’ साथ ही उन्होंने राहत जताई कि उनके पास मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक G-Wagon भी है, इसलिए वह एथेनॉल की इस टेंशन से दूर रहते हैं.

मर्सिडीज-बेंज ने क्या दी सफाई?

सौरभ जोशी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मर्सिडीज-बेंज इंडिया तुरंत एक्शन में आ गई. हालांकि कंपनी ने अपने बयान में सीधे तौर पर सौरभ जोशी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर इसी विवाद की तरफ था.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, ‘मर्सिडीज-बेंज के लिए ग्राहकों की सुरक्षा, गाड़ी की मजबूती और उसकी परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है. हमारी सभी पेट्रोल BS-VI गाड़ियाँ E20 फ्यूल (पेट्रोल) के पूरी तरह अनुकूल हैं और संबंधित सरकारी अथॉरिटीज द्वारा प्रमाणित भी हैं.’ कंपनी ने आगे कहा कि अगर किसी ग्राहक को कोई तकनीकी शंका या समस्या है, तो कंपनी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है.

क्या है यह E20 पेट्रोल और क्यों हो रहा है इस पर विवाद?

सरल शब्दों में कहें तो E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा ईंधन जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाता है. भारत सरकार प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तेजी से देश में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है.

विवाद क्यों है?

गाड़ी मालिकों के बीच इस बात को लेकर डर है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं और गाड़ियों का माइलेज भी कम हो सकता है.

सरकार का क्या पक्ष है?

इस पूरे विवाद पर सरकार ने एथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम का पुरजोर बचाव किया है. सरकार का कहना है कि इस स्कीम से देश की चीनी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, किसानों की आय बढ़ी है, और साल 2014-15 से लेकर अब तक देश के लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है.

तो क्या है हकीकत?

विशेषज्ञों का मानना है कि जो गाड़ियाँ BS-VI मानकों के अनुरूप हैं और जिन्हें कंपनियों ने E20 कंपैटिबल घोषित किया है, उनमें इंजन खराब होने का खतरा नहीं होता. हालांकि, एथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण माइलेज में 3 से 5 प्रतिशत की मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन माइलेज का सीधे 17 से गिरकर 5 पर आ जाना एथेनॉल के कारण नहीं, बल्कि गाड़ी में किसी तकनीकी खराबी (जैसे सेंसर की समस्या या ड्राइविंग कंडीशन) की वजह से हो सकता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026
E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी
E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी
E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी
E20 पेट्रोल से घटा गाड़ी का माइलेज? यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक वीडियो से Mercedes में मचा हड़कंप! आनन-फानन में जारी की एडवाइजरी