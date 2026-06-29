5 साल के बच्चे को धक्का, कॉलर पकड़कर खींचा... मेहसाना स्टेशन पर महिला TTE और यात्री के बीच हिंसक भिड़ंत से मचा हड़कंप! वीडियो VIRAL

इन दिनों इंडियन रेलवे से जुड़ी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में गुजरात के मेहसाना रेलवे स्टेशन पर टीटीई और महिला यात्री की हिंसक झड़प ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. यह घटना स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान एक महिला टीटीई और वडोदरा की एक महिला यात्री के बीच हुई, जहां एक तीखी बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया. टिकट चेकिंग से शुरु हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद दूसरे यात्रियों को दोनों के बीच मामला शांत कराने के लिए आना पड़ा. एक इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोगों ने यात्री सुरक्षा और रेलवे प्रशासन की लापरवाही का मुद्दा उठाया है.

वैध टिकट के बावजूद मांगे पैसे

टीवी9 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक यात्री परिवार का आरोप हैं कि वैलिड टिकट होने के बावजूद महिला टीटीई ने उनसे पैसे मांगे और जब इसका विरोध किया गया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी. परिवार का यह भी आरपो है कि विवाद के दौरान महिला टीटीई ने परिवार के बच्चे को धक्का दिया था. महिला टीटीई ने भी यात्री के दुर्व्यवहार और काम में बाधा डालने की शिकायत की है.

रेलवे पुलिस तक पहुंचा मामला

मेहसाना रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर घटी यह घटना इतनी हिंसक हो गई कि यात्रियों को बीचबचाव के लिए आना पड़ा और आखिर में मामला रेलवे पुलिस तक पहुंचा. जहां महिला टीटीई और महिला यात्री ने अपना पक्ष रखा और पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि घटना के फोटो-वीडियो या अन्य साक्ष्यों को भी जांच के दायरे में रखा जाएगा. और इसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

🚨 “वैध टिकट होने के बावजूद पैसे मांगे… मना किया तो 5 साल के बच्चे को धक्का और महिला से मारपीट?” 😳🚆 गुजरात के महेसाणा रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान महिला यात्री और महिला TTE के बीच विवाद हाथापाई में बदल गया। महिला का आरोप है कि वैध टिकट होने के बावजूद पैसे मांगे गए।… pic.twitter.com/ufkhTuvXNS — Sanjay Gupta 🇮🇳 (@sanjukgupta1987) June 29, 2026

वायरल वीडियो से भड़का मामला

महिला यात्री और महिला टीटीई के बीच हिंसक झड़पकी घटना x (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रही है जिसमें रेलवे स्टाफ की महिला टीटीई महिला यात्री को अपशब्द कहते और उसका कॉलर पकड़कर दुर्व्यवहार करते नजर आ रही है. दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. इतनी देर में महिला यात्री परिवार को कॉल के जरिए पूरी घटना बताती हैं. दूसरी तरफ महिला टीटीई परिवार पर ड्यूटी में बाधा डालने और थप्पड मारने का आरोप लगा रही है. घटनास्थल पर रेलवे स्टाफ का दूसरा कर्मचारी आता है. इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा भी लग जाता है.

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