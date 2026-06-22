Home > वायरल > मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल

मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल

Meerut Viral Video: मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 22, 2026 3:37:25 PM IST

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है
मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है


Meerut Viral Video: मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया. युवती का यह हाईवोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती पुलिसकर्मियों से बहस करती, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती और समझाने आए एक युवक को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है.
 
जानकारी के अनुसार, घटना मेरठ के सरधना इलाके की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती सड़क पर खड़ी होकर जोर-जोर से बहस कर रही है. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती. इस दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

 बॉयफ्रेंड से मिलने आने की कही बात

वीडियो में युवती खुद यह कहते हुए सुनाई देती है कि वह अपने दोस्त या बॉयफ्रेंड से मिलने आई है. हालांकि, किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला सड़क पर हंगामे तक पहुंच गया. युवती लगातार पुलिसकर्मियों से बहस करती रही, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया.

 युवक को जड़ा थप्पड़

हंगामे के दौरान जब एक युवक युवती को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता है, तो युवती अचानक अपना आपा खो बैठती है और उसे थप्पड़ मार देती है. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. घटना का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है.

 पुलिस से भी की अभद्रता

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. पुलिस लगातार संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती रही. बावजूद इसके युवती काफी देर तक सड़क पर हंगामा करती रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ.

हाईवे पर लगी भीड़, ट्रैफिक हुआ प्रभावित

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती के हंगामे के कारण सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. कई वाहन चालक रुककर पूरा घटनाक्रम देखने लगे, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हुई. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को हटाने और यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया.

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स पुलिस के धैर्य और संयम की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग युवती के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.मामले को लेकर सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि युवती और उसके दो साथियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा उनकी दो कारों को भी सीज कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
 
 
 
 

Tags: Drunk Woman DramaMeerut viral videoSardhana Viral VideoWoman Misbehaves With Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘हाउस ऑफ़ द ड्रैगन’ की एक्ट्रेस ओलिविया कुक की खूबसूरत...

June 22, 2026

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026
मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल
मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल
मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल
मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल