मेरठ की सड़क पर घंटों चला हंगामा, नशे में युवती ने जमकर काटा बवाल,पुलिस से भी की बदसलूकी; अब वीडियो हो रहा वायरल

Meerut Viral Video: मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया. युवती का यह हाईवोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती पुलिसकर्मियों से बहस करती, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती और समझाने आए एक युवक को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है.

जानकारी के अनुसार, घटना मेरठ के सरधना इलाके की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती सड़क पर खड़ी होकर जोर-जोर से बहस कर रही है. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती. इस दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

बॉयफ्रेंड से मिलने आने की कही बात

वीडियो में युवती खुद यह कहते हुए सुनाई देती है कि वह अपने दोस्त या बॉयफ्रेंड से मिलने आई है. हालांकि, किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला सड़क पर हंगामे तक पहुंच गया. युवती लगातार पुलिसकर्मियों से बहस करती रही, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया.

युवक को जड़ा थप्पड़

हंगामे के दौरान जब एक युवक युवती को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता है, तो युवती अचानक अपना आपा खो बैठती है और उसे थप्पड़ मार देती है. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. घटना का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है.

पुलिस से भी की अभद्रता

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. पुलिस लगातार संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती रही. बावजूद इसके युवती काफी देर तक सड़क पर हंगामा करती रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ.

हाईवे पर लगी भीड़, ट्रैफिक हुआ प्रभावित

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती के हंगामे के कारण सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. कई वाहन चालक रुककर पूरा घटनाक्रम देखने लगे, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हुई. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को हटाने और यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो