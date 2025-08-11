CG Viral Video: मेले में चलते-चलते अचानक टूटा झूला, हवा में लटकी महिला, फिर जो हुआ…वीडियो देख अटक जाएंगी सांसें

CG Viral Video : भाटापारा शहर के जय स्तंभ चौक के पास मीना बाज़ार में शनिवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। आसमानी झूले पर झूलते समय एक महिला लगभग 100 फीट की ऊँचाई पर झूले में फंस गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही झूले को तुरंत बंद कर दिया गया और बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने हिम्मत दिखाई और झूले पर चढ़कर महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। महिला के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने राहत की साँस ली।

ऐसे टला हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि कुछ पल के लिए लोग सहम गए। समय रहते की गई त्वरित कार्रवाई और बहादुरी भरे प्रयासों से महिला की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया।

