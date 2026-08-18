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UP News: ‘नीले ड्रम’ में भरा था मौत का सामान… धड़ल्ले से चलती मिली ‘जहर की फैक्ट्री’ फिर पड़ा ऐसा छापा, बहने लगीं दूध की नदियां!

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पनीर को एक खाली गड्ढे में दफनाते और नीले ड्रम में भरे हजारों लीटर दूध को बहाते देखा जा सकता है. आइए जानते हैं इस पूरी और विस्तार से कार्रवाई के बारे में.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 18, 2026 5:44:48 PM IST

UP News: 'नीले ड्रम' में भरा था मौत का सामान... धड़ल्ले से चलती मिली 'जहर की फैक्ट्री' फिर पड़ा ऐसा छापा, बहने लगीं दूध की नदियां!
UP News: 'नीले ड्रम' में भरा था मौत का सामान... धड़ल्ले से चलती मिली 'जहर की फैक्ट्री' फिर पड़ा ऐसा छापा, बहने लगीं दूध की नदियां!


उत्तर प्रदेश के धार्मिक और पावन शहर मथुरा से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है, जहां मिलावटखोरों का काला कारोबार जोरों पर चल रहा था. त्योहारों के इस सीजन से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोसीकलां इलाके की एक अवैध पनीर फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में खतरनाक और मिलावटी दूध-पनीर बरामद हुआ. अधिकारियों ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए करीब 1,500 किलो ज़हरीला पनीर और 3,000 लीटर मिलावटी दूध को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी सड़क पर ही लाखों रुपये का मिलावटी दूध नालियों में बहा रहे हैं और ज़हरीले पनीर को जेसीबी या गाड़ियों से कुचलकर नष्ट कर रहे हैं. इस सनसनीखेज खुलासे ने आम जनता की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस दूध और पनीर को हम अपने बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए रोज खिलाते हैं, वही धीमे जहर के रूप में हमारी थाली तक पहुंच रहा था. आज जान लीजिए मिलावट के इस काले खेल और नकली सामान पहचानने के तरीकों के बारे में.

मथुरा में पनीर फैक्ट्री पर बड़ा छापा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मथुरा के कोसीकलां (शेरगढ़ थाना क्षेत्र) स्थित एक पनीर और दूध निर्माण इकाई पर अचानक छापा मारा. जांच के दौरान अधिकारियों के होश उड़ गए क्योंकि वहां जो दूध और पनीर तैयार हो रहा था, वह पूरी तरह सड़ा हुआ और खाने के लायक नहीं था. विभाग ने मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 1,500 किलोग्राम मिलावटी पनीर और 3,000 लीटर ज़हरीले दूध को ज़ब्त कर तुरंत नष्ट करवा दिया. अधिकारियों ने इस मामले में शेरगढ़ थाने में एफआईआर (FIR) भी दर्ज कर ली है. त्यौहारों के सीजन को देखते हुए प्रशासन ने पूरे राज्य में ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है, ताकि आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

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सड़क पर बहाया गया लाखों का मिलावटी दूध

इस छापेमारी के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासन द्वारा नीले ड्रमों में भरे मिलावटी दूध को सड़क पर खुलेआम बहाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे पानी की तरह सफेद दिखने वाले इस ज़हरीले दूध को ड्रमों से निकालकर नालियों और सड़कों पर बहाया जा रहा है, जिसकी कुल कीमत 2.5 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जनता का सवाल है कि आखिर लोगों की जिंदगी से खेलने वाले इन सौदागरों को इतनी बड़ी छूट कैसे मिल रही है? वीडियो ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बाजार में मिलने वाला हर एक पैकेट और खुला दूध वाकई शुद्ध है या हम अनजाने में जहर खरीद रहे हैं.

FSSAI ने जारी की एडवायजरी

एफएसएसएआई (FSSAI) और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के डेयरी मार्केट में दूध और पनीर आसानी से मिलावटखोरों के मसूबों की भेंट चढ़ जाते हैं. मुनाफा कमाने के चक्कर में ये लोग दूध और पनीर में ऐसे-ऐसे खतरनाक और जहरीले केमिकल मिलाते हैं, जो शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं. दूध में झाग और गाढ़ापन लाने के लिए डिटर्जेंट, यूरिया और स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पनीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कई बार फॉर्मेलिन (Formalin) जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मृत शरीरों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि इन जहरीले तत्वों के सेवन से सबसे पहले पेट की गंभीर बीमारियां, फूड पॉइजनिंग और लिवर-किडनी खराब होने का खतरा पैदा होता है. लंबे समय तक ऐसे पदार्थों के शरीर में जाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी लग सकती हैं.

असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें? घर पर अपनाएं ये आसान तरीके

चूंकि प्रशासन हर एक दुकान या फैक्ट्री पर हर वक्त नजर नहीं रख सकता, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आने वाले तीज-त्यौहार के सीजन से पहले आम लोग खुद सतर्क हो जाएं. एफएसएसएआई के ‘DART’ (Detect Adulteration with Rapid Test) प्रोग्राम के तहत आप घर बैठे कुछ आसान जांच कर सकते हैं. जब भी बाजार से पनीर खरीदें, तो उसकी बनावट, खुशबू और रंग पर जरूर ध्यान दें. अगर पनीर जरूरत से ज्यादा रबड़ जैसा खिंच रहा है, बहुत ज्यादा सख्त है या उसमें से कोई अजीब सी केमिकल जैसी गंध आ रही है, तो उसे तुरंत छोड़ दें. इसके अलावा, दूध की शुद्धता परखने के लिए एक साफ और ढलान वाली सतह पर दूध की एक बूंद टपकाएं, शुद्ध दूध या तो अपनी जगह पर रहता है या धीरे-धीरे बहकर सफेद निशान छोड़ता है, जबकि पानी मिला दूध बहुत तेजी से बह जाता है. हमेशा FSSAI-लाइसेंस प्राप्त ब्रांड्स से ही डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदें और थोड़े पैसों की बचत के चक्कर में संदिग्ध या बहुत सस्ते सामान से दूर रहें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है.

ये भी पढ़ें:- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर ‘घोड़े’ की फर्राटेदार एंट्री… NHAI की पेट्रोलिंग टीम को ऐसा दौड़ाया… 7 किमी. तक चली धरपकड़!

Tags: Food Adulterationfssai adulterated milkMathura Raidsocial media viral videoViral News
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