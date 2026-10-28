आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग

लोग अक्सर आपदा में अवसर खोज ही लेते हैं. मंगलवार को मथुरा-बरेली हाईवे पर महावन क्षेत्र के मनोहरपुर गांव के पास पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया. घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल रिसने लगा तो लोग बाल्टी, डिब्बे, कैन और पॉलीथिन लेकर पहुंच गए. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचती है और टैंकर हटवाकर रास्ता खाली करवाती है.

क्या है पूरी घटना?

सीओ महावन संजीव कुमार राय ने इस घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया. उन्होंने कहा कि टैंकर के आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया. ये टैंकर मथुरा की आईओसीएल रिफाइनरी से पेट्रोल लेकर मुजफ्फरनगर जा रहा था. हालांकि, चालक राधेश्याम ने समय रहते टैंकर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई।.उसे कोई चोट नहीं आई.

पेट्रोल लूटने के लिए लगी लोगों की भीड़

इस हादसे के बाद सड़क पर पेट्रोल फैल गया. इसके बाद ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे, कैन और पॉलीथिन लेकर पेट्रोल भरने के लिए पहुंच गए. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और स्थिति संभाली.

पुलिस ने टैंकर को हटाया

एनएचएआई अधिकारी निखिल शर्मा के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही दमकल, एंबुलेंस, क्रेन और पुलिस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस और पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों ने राहत कार्य में मदद की. अधिकारियों ने टैंकर को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया है. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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