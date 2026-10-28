Home > वायरल > आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग

आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग

Mathura Accident News: मथुरा-बरेली हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया. हादसे के बाद सड़क पर फैले पेट्रोल को भरने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. बाल्टियों और प्लास्टिक के कैनों में पेट्रोल भरने की होड़ मच गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 28, 2026 6:44:04 PM IST

मथुरा हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर
मथुरा हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर


लोग अक्सर आपदा में अवसर खोज ही लेते हैं. मंगलवार को मथुरा-बरेली हाईवे पर महावन क्षेत्र के मनोहरपुर गांव के पास पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया. घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल रिसने लगा तो लोग बाल्टी, डिब्बे, कैन और पॉलीथिन लेकर पहुंच गए. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचती है और टैंकर हटवाकर रास्ता खाली करवाती है. 

क्या है पूरी घटना?

सीओ महावन संजीव कुमार राय ने इस घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया. उन्होंने कहा कि टैंकर के आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया. ये टैंकर मथुरा की आईओसीएल रिफाइनरी से पेट्रोल लेकर मुजफ्फरनगर जा रहा था. हालांकि, चालक राधेश्याम ने समय रहते टैंकर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई।.उसे कोई चोट नहीं आई.

पेट्रोल लूटने के लिए लगी लोगों की भीड़

इस हादसे के बाद सड़क पर पेट्रोल फैल गया. इसके बाद ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे, कैन और पॉलीथिन लेकर पेट्रोल भरने के लिए पहुंच गए. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और स्थिति संभाली.



पुलिस ने टैंकर को हटाया

एनएचएआई अधिकारी निखिल शर्मा के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही दमकल, एंबुलेंस, क्रेन और पुलिस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस और पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों ने राहत कार्य में मदद की. अधिकारियों ने टैंकर को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया है. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह खबर भी पढ़ें: अदिति राव हैदरी की वो वाली फिल्म! जिसमे पंकज त्रिपाठी संग रोमांस करती दिखेंगी एक्ट्रेस; हाउसकीपर से बनेंगी हाउसवाइफ?

Tags: Mathura Accident NewsMathura Bareilly HighwayMathura NewsPetrol Tanker Accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026
आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग
आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग
आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग
आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग
आपदा को बनाया अवसर! मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर, बाल्टी-कैन लेकर ईंधन लूटने लगे लोग