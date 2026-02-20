Home > वायरल > Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल

Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल

Masoom Sharma Viral Video: मासूम शर्मा एक ऐसे सिंगर हैं जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं. अक्सर उनके कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा होता है जो सच में सुर्खियां बटोरने वाला होता है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: February 20, 2026 9:57:07 AM IST

masoom sharma viral video
masoom sharma viral video


Masoom Sharma Viral Video: मासूम शर्मा एक ऐसे सिंगर हैं जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं. अक्सर उनके कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा होता है जो सच में सुर्खियां बटोरने वाला होता है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, दरअसल, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. एक लाइव शो के दौरान, उन्होंने स्टेज पर खड़े एक पुराने सरपंच और उनके सपोर्टर्स पर चिल्लाते हुए उन्हें नीचे उतरने को कहा. इस दौरान शर्मा ने कहा, “मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता, चाहे वो सरपंच हो, MLA हो, या मंत्री हो, मेरे गाने के बीच में. अगर आप सरपंच हैं भी, तो बैठकर मेरा परफॉर्मेंस देखें.” इससे हालात तनावपूर्ण हो गए और हाथापाई शुरू हो गई. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

You Might Be Interested In

वायरल हुआ वीडियो 

जानकारी के मुताबिक, मासूम शर्मा 18 फरवरी को अपनी बहन कविता शर्मा और जीजा धर्मवीर की शादी की सिल्वर जुबली मनाने के लिए एक इवेंट में शामिल हुए थे. वहीं धर्मवीर को यूट्यूब पर धर्मू के नाम से जाना जाता है. उनके कई दोस्त, रिश्तेदार और गांव वाले इस इवेंट में पहुंचे. रात 11 बजे जब यह झगड़ा हुआ, तो वहां करीब 400 लोग मौजूद थे.

कैसे शुरू हुआ विवाद? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मासूम शर्मा अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर चढ़े, तो पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा और कुछ युवा लोग वहां पहले से ही मौजूद थे. शर्मा के आने से पहले, कुछ और कलाकार परफॉर्म कर रहे थे. वो सभी स्टेज पर ही बैठे रहे. जब शर्मा पहुंचे, तो वो स्टेज पर बैठे लोगों पर भड़क गए. उन्होंने स्टेज पर बैठे लोगों को जाने के लिए कहा. बाउंसर उन्हें जाने के लिए कहने लगे, जिससे युवा लोग नाराज हो गए और विवाद शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है.

You Might Be Interested In

Jabalpur Riot: छोटी सी चिंगारी बनी आग! जबलपुर में मस्जिद-मंदिर पर क्यों हुआ जमकर पथराव? काबू में नहीं आ रहे थे दंगाई

बहन की ससुराल वालों के करीबी थे लोग 

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पूर्व सरपंच और स्टेज पर मौजूद दूसरे लोग मासूम शर्मा की बहन के ससुराल वालों के करीबी हैं. वो काफी देर से स्टेज पर बैठे थे, और उन्हें जाने के लिए कहा जाना बेइज्ज़ती भरा लगा, और वो सभी नाराज हो गए. इसे लेकर मासूम शर्मा ने कहा, “मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सरपंच, MLA, या मंत्री मेरे गाने में रुकावट डालता है. चाहे आप सरपंच हों, बैठ जाएं और मेरी परफॉर्मेंस देखें.

Today Weather Live Updates: कहां-कहां जारी हुआ बारिश का अलर्ट, किन राज्यों में पड़ेगी तेज धूप; यहां जानें अपने यहां का हाल

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल
Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल
Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल
Masoom Sharma: बहन की ससुराल वालों के साथ बदसुलूकी, फिर मासूम शर्मा के परफॉरमेंस में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल