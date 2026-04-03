Fact Check: 7 मिनट 11 सेकंड वाला वीडियो असली या झूठ? फैक्ट-चेक में बड़ा खुलासा

7 minute 11 second Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ‘Marry Umair 7:11 Viral private video’ नाम के एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. इस कथित 7 मिनट 11 सेकंड के वीडियो के बारे में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में उत्सुकता और भ्रम, दोनों बढ़ गए हैं.

हालाँकि, शुरुआती जाँच और रिपोर्टों से यह साफ़ हो गया है कि यह मामला शायद असली न हो, बल्कि एक गुमराह करने वाला ट्रेंड हो. इंटरनेट पर इस तरह का वायरल कंटेंट अक्सर बिना पुष्टि के तेज़ी से फैल जाता है, और इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है.

Marry Umair के वायरल वीडियो के बारे में सब कुछ

सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रही लड़की ने एक टीवी इंटरव्यू में इस मामले पर बात की थी. कई क्लिप्स में एक महिला को माइक्रोफ़ोन के सामने बोलते हुए दिखाया गया था और उन्हें इस मामले से जोड़ा गया था. हालाँकि, एक फ़ैक्ट-चेक में यह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ. जाँच से पता चला कि यह वीडियो एक पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है, जिसका इस वायरल कहानी से कोई लेना-देना नहीं है. इसे सिर्फ़ इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाने के लिए दोबारा शेयर किया जा रहा है.

क्या वायरल कंटेंट के लिए पुराने वीडियो का गलत इस्तेमाल होता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में अक्सर पुराने वीडियो या फ़ुटेज को एक नए संदर्भ में पेश किया जाता है. इस वायरल वीडियो के साथ भी यही हुआ. वीडियो का बैकग्राउंड, माइक्रोफ़ोन का लोगो और माहौल यह साफ़ करते हैं कि यह किसी स्थानीय रिपोर्ट या सड़क पर लिए गए इंटरव्यू का हिस्सा था. इसे एडिट करके या गलत कैप्शन के साथ शेयर किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा जा सके और व्यूज़ बढ़ाए जा सकें.

विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

इस मुद्दे का एक और गंभीर पहलू भी है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के वायरल लिंक या वीडियो लोगों को फ़िशिंग वेबसाइटों या धोखाधड़ी वाले पेजों पर ले जा सकते हैं. 7 मिनट 11 सेकंड जैसी खास जानकारियाँ लोगों की उत्सुकता बढ़ा देती हैं, जिससे वे बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं. इससे उनकी निजी जानकारी या डिवाइस की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसलिए, इस तरह के कंटेंट से दूर रहना ज़रूरी है.

क्या यह वायरल वीडियो असली है?

अब तक, इस पूरे मामले के बारे में कोई भी भरोसेमंद पुष्टि नहीं हुई है. किसी भी आधिकारिक सूत्र ने इस वीडियो या इससे जुड़े दावों की पुष्टि नहीं की है. ऐसी स्थिति में, इसे एक अफ़वाह या धोखा माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी जाँच करना ज़रूरी है. इससे न सिर्फ़ गलत जानकारी फैलने से रुकेगी, बल्कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर खतरों से भी बचाव होगा.

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