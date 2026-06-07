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लड़कियां सिर्फ अमीर लड़के देखकर न करें शादी! CEO ने बताई वजह, इन गुणों को भी परखने की दी सलाह

Marriage, Relationship: गुरुग्राम के एक सीईओ की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को केवल अमीर व्यक्ति देखकर शादी न करने की सलाह दी है. सीईओ का कहना है कि सफल रिश्ते की नींव पैसा नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव होते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 7, 2026 11:16:45 AM IST

अमीर पति की चाह में महिलाएं न करें गलती
अमीर पति की चाह में महिलाएं न करें गलती


Marriage Relationship: सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों और शादी को लेकर होने वाली बहसें अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती हैं, लेकिन इस बार गुरुग्राम के एक सीईओ की टिप्पणी ने लोगों को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. उनकी एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को केवल धन-दौलत और आर्थिक हैसियत को आधार बनाकर जीवनसाथी चुनने से बचने की सलाह दी है. इस बयान ने रिश्तों में आर्थिक ताकत, बराबरी और सम्मान जैसे मुद्दों को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है.

अमीरी शादी का सबसे बड़ा पैमाना नहीं बनाना चाहिए

रिपोर्ट के अनुसार, सीईओ ने अपनी पोस्ट में कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति या बैंक बैलेंस को शादी का सबसे बड़ा पैमाना नहीं बनाना चाहिए. उनका मानना है कि जब किसी रिश्ते की शुरुआत केवल आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है, तो दोनों पक्षों के बीच संतुलन प्रभावित हो सकता है. ऐसे संबंधों में अक्सर शक्ति और नियंत्रण का झुकाव एक तरफ अधिक होने की आशंका रहती है, जिससे रिश्ते में बराबरी की भावना कमजोर पड़ सकती है.

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 पैसा नहीं, रिश्ते की असली ताकत है आपसी समझ

सीईओ ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि सफल वैवाहिक जीवन की नींव केवल आर्थिक समृद्धि पर नहीं टिकी होती. उनके मुताबिक, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव, समान सोच, विश्वास और समझदारी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. उनका कहना था कि पैसा निश्चित रूप से जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन केवल आर्थिक संपन्नता किसी रिश्ते को स्थायी और खुशहाल नहीं बना सकती. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर रिश्ते में भावनात्मक आधार कमजोर हो और केवल आर्थिक लाभ प्रमुख कारण हो, तो समय के साथ संबंधों में दूरियां पैदा हो सकती हैं. इसलिए जीवनसाथी चुनते समय व्यक्तित्व, व्यवहार और मूल्यों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आर्थिक स्थिरता को दिया जाता है.

सोशल मीडिया पर  लोगों  ने दी

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने सीईओ की सोच का समर्थन करते हुए कहा कि शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को केवल पैसों के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, किसी भी रिश्ते में सम्मान, समानता और भावनात्मक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोगों ने इस विचार से असहमति भी जताई. उनका कहना था कि आर्थिक स्थिरता शादी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि लोग अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम जीवनसाथी की तलाश करें. कई यूजर्स ने तर्क दिया कि वित्तीय सुरक्षा जीवन की कई समस्याओं को कम कर सकती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

बहस सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी कहा कि यह सलाह केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए. उनका मानना है कि शादी का फैसला किसी एक पक्ष की आर्थिक स्थिति के बजाय दोनों व्यक्तियों की समझ, जिम्मेदारी और रिश्ते को निभाने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए.

आधुनिक रिश्तों का बदलता गणित

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर उस पुराने लेकिन अहम सवाल को सामने ला दिया है कि आज के दौर में शादी की सबसे मजबूत नींव क्या है. क्या आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर रिश्ते में सम्मान, बराबरी, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? सीईओ की टिप्पणी पर लोगों की राय भले ही अलग-अलग हो, लेकिन यह साफ है कि उनकी पोस्ट ने आधुनिक रिश्तों और विवाह को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है. यही वजह है कि यह मुद्दा सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अपने-अपने नजरिए से इस पर विचार रख रहे हैं.

Tags: gurugram ceomarriage relationship
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