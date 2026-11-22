Marathi Actress Viral Video: मराठी एक्ट्रेस अनुष्का पिंपुटकर ने एक वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है, जिसमें वो बस में एक बुज़ुर्ग आदमी के पास जाती दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने अब वीडियो के पीछे का कॉन्टेक्स्ट साफ़ किया है और उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो इसके एडिटेड वर्जन शेयर कर रहे हैं. अनुष्का ने कहा कि यह वीडियो उनकी मराठी फ़िल्म जनक के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा था. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों ने ओरिजिनल क्लिप को एडिट करके उस हिस्से को हटा दिया जिसमें फ़िल्म का टाइटल और रिलीज़ डेट लिखा था. एडिटेड वर्जन को फिर बिना उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया.

भड़क उठी एक्ट्रेस

वीडियो को कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने शेयर किया, जिसमें पुरुषों की एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज भी शामिल हैं, जिन्होंने एक्ट्रेस पर बुज़ुर्ग आदमी पर “ज़बरदस्ती” करने का आरोप लगाया. अनुष्का ने दावा किया कि एडिटेड क्लिप उन्हें बदनाम करने के लिए शेयर की जा रही है. एक वीडियो मैसेज में, एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने पिछले एक-दो दिनों में कई सोशल मीडिया यूज़र्स और न्यूज़ पेजों को क्लिप शेयर करते देखने के बाद इस मामले पर बात करने का फ़ैसला किया. उन्होंने कहा, “ओरिजिनल क्लिप जनक नाम की एक फिल्म से ली गई थी. हमने वो वीडियो फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन के हिस्से के तौर पर बनाया था.”

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वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो को कैसे एडिट किया गया, यह बताते हुए अनुष्का ने कहा कि ओरिजिनल पोस्ट के आखिर में फिल्म की रिलीज़ डेट भी लिखी थी. हालांकि, क्लिप को दोबारा शेयर करने से पहले वो हिस्सा हटा दिया गया था. “जब पेज ने इसे पोस्ट किया, तो उन्होंने आखिर में यह भी बताया था कि हमारी फिल्म जनक एक खास तारीख को रिलीज़ हो रही है. हालांकि, कुछ बहुत चालाक लोगों ने वो आखिरी हिस्सा हटा दिया, सिर्फ वीडियो क्लिप ली और उसे दोबारा पोस्ट कर दिया. वह एडिट किया हुआ वर्जन अब वायरल हो गया है.”

Meet yet another Shimjitha Musthafa Deliberately sticking to the man desperately waiting for his arm to show slight bad touch so that she cries molestation Doesn’t even spare his age Bus has no crowd but she’s forcing herself on him for cheap views https://t.co/CPWgZA1to7 — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) November 20, 2026

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