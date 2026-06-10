12 जून को रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’, बड़े पर्दे पर मचाएगी धमाल, 50 रुपये में ऐसे देख सकेंगे फिल्म

Governor Ticket: 12 जून को मनोज बाजपेयी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी फिल्म ‘गवर्नर’ इन दिनों चर्चा में है. ये फिल्म 1991 के आर्थिक संकट पर आधारित है. मेकर्स की मानें, तो इस फिल्म में देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर की कहानी दिखाई जाएगी. इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों के लिए एक स्पेशल ऑफर पेश किया है. उन्होंने 1990 के दौरान के समय की याद दिलाते हुए टिकटों की शुरुआती कीमत 50 रुपये रखने की घोषणा की है.

हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए दर्शकों को टिकट बुक करते समय “GOVERNOR90” कोड का इस्तेमाल करना होगा. ध्यान रखें कि ये टिकटें बुक माय शो के माध्यम से बुक की जा सकती हैं. वहीं ये कोड केवल 25000 टिकटों पर लागू होगा.

क्यों रखी गई 50 रुपये की टिकट

फिल्म की कहानी 1990 के दशक के आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है. इसी वजह से मेकर्स ने दर्शकों को उस दौर का अनुभव कराने के लिए टिकटों की कीमत भी उसी समय की तरह रखने का फैसला किया है. फिल्म के लिए 50 रुपये टिकट की कीमत रखी गई है. मेकर्स का कहना है कि वे चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ फिल्म देखें ही नहीं, बल्कि उस दौर की भावना को भी महसूस करें. फिल्म में मनोज बाजपेयी एक आरबीआई गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके ऊपर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है.

फिल्म में किसने किया क्या काम?

फिल्म को चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है. इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और आशिन ए. शाह सह-निर्माता हैं. फिल्म की कहानी सुवेंदु भट्टाचार्यजी, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है. वहीं जावेद अख्तर ने गीत लिखे हैं और अमित त्रिवेदी ने इसका संगीत दिया है.