एक ने पकड़ा लड़की का दुपट्टा, बाकियों ने लड़के को दबोचा… जमुई कांड के बाद अब मंदार पर्वत का वीडियो वायरल

Mandar Parvat Couple Assault Video: बिहार में जमुई में 19 सितंबर को नाबालिग लड़के और लड़की को रास्ते में रोककर उनके साथ कथित मारपीट और बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद अब बांका के मंदार पर्वत से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 3 सितंबर 2026 का है और इसमें भी कुछ लोग नाबालिग लड़के और लड़की को घेरकर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में करीब 5 से 6 लोग दो नाबालिगों को घरे हुए नजर आते हैं. वीडियो में एक युवक को लड़की का दुपट्टा पकड़े देखा जा सकता है, जबकि कुछ अन्य लोग उसके साथ मौजूद लड़के को कथित तौर पर पीटते दिखाई देते हैं. दोनों बच्चों को डराने-धमकाने और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का भी दावा किया जा रहा है.
बांका के मंदार पर्वत की घटना का एक और वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में भी नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का दृश्य दिखाई दे रहा है।
मामला गंभीर है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे।#MandarParvat #Banka #SinghSena #GroundJustice pic.twitter.com/p7uPlN7IIl
— Rana Deepu Singh (@RanaDeepuSingh) September 22, 2026
वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और इसके पूरी परिस्थितियों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने आना बाकी है. ऐसे में वीडियो को लेकर किए जा रहे दावों की पुलिस जांच जरूरी है.
जमुई कांड में आरोपी के पैर में लगी गोली
वहीं जमुई कांड की बात करें तो, पुलिस ने लड़की पर हमले के मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली मारी है. एक और आरोपी का पैर भी टूटने की खबर है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए SIT बनाई थी. नंदन यादव और दूसरे आरोपी फरार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी. कहा जा रहा है कि पुलिस ने अब इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.