Viral Video : झुमके पहन बाइक दौड़ाते दिखे स्टाइलिश अंकल, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के छक्के..!’

Latest Viral Video : सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है और वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 26, 2025 10:59:00 IST

Latest Viral Video : सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है. आज के समय में अगर कोई सोशल मीडिया पर है और कुछ पोस्ट किया है तो वो कब वायरल हो जाएगा ये किसी को नहीं पता और अगर बात हमारे इंडिया की हो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं. यहां की सड़के किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है. आप रोड पर निकलिए आपको कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे देख आपका दिन भर का मनोरंजन हो जाएगा. 

इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायर हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अंकल जो बाइक पर जा रहे हैं ने अपने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहन रखे हैं. जिसे देखने के बाद पास के लोगों ने खूब मजे लिए. रोड पर चलता फिरता हर इंसान उन्हें देख रहा था, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है और फिर देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया.

 कानों में झुमके पहन दिखे अंकल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अंकल हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और ग्रे कलर का पैंट. साथ ही उन्होंने अपने कानों में बड़े-बड़े झुमके पहन रखे हैं जो बिल्कुल भी नार्मल नहीं है. हर कोई उन्हें देख रहा है और हैरान हो गया है. ये वायरल वीडियो काफी मजेदार हैं क्योंकि ये किसी लड़की या लड़के ने रील बनाने के लिए नहीं पहना है, बल्कि ये एक बूढ़ें अंकल ने पहना हुआ है और वो अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं.

किसने शेयर किया वीडिया?

जमकर वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर @ashok_alafa नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और वहीं 15 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. सड़क पर चल रहे लोग अंकल का काफी मजान बना रहे हैं और वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर लिखा- ‘लड़कियों को ही सारा मजा क्यों मिलना चाहिए?’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘पूकी अंकल’. तीसरे यूजर ने लिखा- ‘आखिरकार मिल ही गया गाने का असली हीरो.’ चौथे यूजर ने लिखा- ‘झुमका बहुत अच्छा है अंकल.’

