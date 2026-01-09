Viral Post: इंसान नहीं शख्स ने कुत्ते का कराया DNA टेस्ट, रिजल्ट देख छूट गए लोगों के पसीने..!

Dog DNA Test: अक्सर जब लोग रेस्क्यू डॉग को गोद लेते हैं, तो उसके बारे में बहुत सी बातें साफ नहीं होतीं. उसकी नस्ल क्या है, स्वभाव कैसा होगा ये सवाल मन में रहते हैं. अमेरिका के एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक सिंपल डीएनए टेस्ट ने उसके पालतू कुत्ते की पहचान को लेकर उसकी सोच बदल दी.

ब्रेट मिलर ने अगस्त में एक शेल्टर से दो साल की मादा कुतिया बर्डी को गोद लिया. उन्हें बताया गया था कि वो पिट बुल और टेरियर का मिक्स है. बर्डी का चेहरा थोड़ा अलग था, जिस पर ब्रेट कभी-कभी मजाक भी करते थे. फिर भी बर्डी उनके लिए खुशी का कारण बन गई. वो लोगों और दूसरे कुत्तों के साथ आराम से रहती थी और ज्यादातर समय शांति से सोती रहती थी.

हवाई यात्रा की परेशानी

ब्रेट चाहते थे कि बर्डी उनके साथ हवाई यात्रा कर सके. लेकिन उन्हें शक था कि अगर बर्डी पिट बुल मिक्स निकली, तो दिक्कत हो सकती है. कई एयरलाइंस पिट बुल नस्ल के कुत्तों को यात्रा की अनुमति नहीं देतीं. जब एक पशु चिकित्सक ने उड़ान के लिए अनुमति देने से मना कर दिया, तब ब्रेट ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया.

डीएनए रिपोर्ट और चौंकाने वाला नतीजा

डीएनए जांच में सामने आया कि बर्डी में पिट बुल सिर्फ 4 प्रतिशत है. उसकी मेन नस्ल अमेरिकन बुली निकली, जो लगभग 31 प्रतिशत थी. इसके अलावा उसमें चिहुआहुआ, पोमेरेनियन, पूडल और कुछ अन्य नस्लों के अंश भी पाए गए।.थोड़ी मात्रा में चाउ-चाउ और जर्मन शेफर्ड भी शामिल थे.

रिपोर्ट देखकर ब्रेट को हैरानी भी हुई और राहत भी. उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर अमेरिकन बुली पर भी पाबंदी होती है, लेकिन वो ज्यादातर सांस से जुड़ी दिक्कतों के कारण होती है. बर्डी की नाक छोटी नहीं है, इसलिए उड़ान में उसे समस्या होने की संभावना कम है.

स्वभाव और परिवार से जुड़ाव

ब्रेट के अनुसार, बर्डी कार में यात्रा करने में सहज है, परिवार के लोगों से जल्दी घुल-मिल जाती है और स्वभाव से दोस्ताना और खेलकूद पसंद है. डीएनए टेस्ट ने न सिर्फ उसकी नस्ल को साफ किया, बल्कि उसके साथ भविष्य की योजनाओं को भी आसान बना दिया.