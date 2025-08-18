Home > वायरल > भाई साहब! अचानक खुली खिड़की से बाथरूम में घुस आया ऐसा दानव, मजे में नहा रहा था शख्स, पलटते ही हो जाता काम तमाम-VIDEO

Tiger Enter Washroom Viral Video: जरा सोचों आप बाथरूम में नहा रहे हो और अचानक आपको कोई खिड़की से झांकता नजर आ जाए तो...छूट जाएंगे ना पसीने...ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक टाइगर बाथरूम की खिड़की से झांकता नजर आ रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 12:36:19 IST

Tiger Enter Washroom Viral Video: बरसात के दिनों में आमतौर पर जंगल और खेतों के पास मौजूद घरों में छोटे-छोटे कीड़े निकलने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती रहती है। कई बार इस मौसम में घर से खतरनाक सांप भी निकल जाते हैं। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में एक जंगली बाघ यानी टाइगर बाथरूम की खिड़की से भीतर झांकते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख लोगों के पसीने छूट चुके हैं। बाथरूम में मौजूद शख्स ने इस लम्हें को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। 

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो आज का नहीं बल्कि पिछले साल दिसंबर महीने में यह वीडियो वायरल हुई थी। अब एक बार फिर वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि, यह वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 

वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @beyond_the_wildlife से पोस्ट किया गया है। वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- भारत में, वन्यजीवों का गाँवों और कस्बों के आस-पास, खासकर जंगलों के आस-पास, विचरण करना कोई असामान्य बात नहीं है। एक असामान्य घटना तब घटी जब एक व्यक्ति नहा रहा था और अचानक एक बाघ खुली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उस अप्रत्याशित क्षण में वह व्यक्ति और बाघ दोनों ही अचंभित रह गए और एक-दूसरे को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह की मुठभेड़ें इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे सिकुड़ते आवास अक्सर बड़ी बिल्लियों को लोगों के करीब लाते हैं।

अलग-अलग कमेंट कर रहे यूजर 

इस वीडियो पर लोग अलग-अलग कमेंट करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-दोनों ही शायद भ्रमित और डरे हुए हैं। एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा-मुझे लगता है कि यह सार्वभौमिक बिल्ली कानून है कि उन्हें यह देखना चाहिए कि आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-मैं तो चीखते-चिल्लाते मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कहना होगा कि बाघ बहुत प्यारा लग रहा है। 
