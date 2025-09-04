सावधानी हटते ही हो गया बड़ा कांड! चोरी का अनोखा अंदाज देख लोग रह गए हैरान, देखें Video

Viral video: आज के समय में हर किसी के पास स्मार्ट फोन मौजूद है। शायद ही कोई होगा जिसके पास स्मार्ट फोन ना हो। इस स्मार्ट फोन का कुछ लोग वायरल वीडियो बनाने के लिए करते हैं तो कुछ वायरल वीडियो देखने के लिए। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी तरह की वीडियो वायरल (Viral video) होती रहती हैं। फिर चाहे वह डांस, जोक्स, स्टैंडअप कॉमेडी किसी से भी जुड़ा हो। सोशल मीडिया (social media) पर इस तरह के वीडियो की कोई कमी नहीं है। इसी तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में एक दुकान के बगल में रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है। वहीं एक और रेफ्रिजरेटर उसी के बगल में रखा हुआ है, वह दूसरी दुकान वाले का है। दोनों के बीच एक बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वह धीरे-धीरे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलता है। इसके बाद वह अंदर से फ्रिज में रखा कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है। और फिर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह वहां से भाग जाता है। इस चोरी को एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस वीडियो को देख अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

Saavdhani hati durghatna ghati 😂 pic.twitter.com/6JAMiWiLAJ — MemeCreaker (@MemeCreaker) September 3, 2025

लोग दे रहे मिली जुली प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @MemeCreaker पर पोस्ट किया गया है। वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 29.3 व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वहीं दूसरे ने लिखा- बिल्कुल सही बात है।

