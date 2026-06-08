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स्कूटर लेकर चढ़ गया खड़ी पहाड़ी पर, अगले ही पल हुआ कुछ ऐसा कि लोग नहीं रोक पाए हंसी, वीडियो वायरल

Scooter Viral Video: वायरल वीडियो में एक युवक पहाड़ी इलाके में बहुत खड़ी चढ़ाई वाली सड़क पर अपना स्कूटर चलाता हुआ दिख रहा है. शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है. लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 8:11:59 PM IST

पहाड़ी चढ़ाई पर स्कूटर रुका और युवक पहुंच गया नीचे
पहाड़ी चढ़ाई पर स्कूटर रुका और युवक पहुंच गया नीचे


Scooter Mountain Road Viral Clip: सोशल मीडिया में अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं या हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं. कभी-कभी क्लिप्स इतने मज़ेदार होते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखे बिना नहीं रह पाते.

हाल ही में, ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है. लोग इस वीडियो को देखकर खूब हंस रहे हैं और मज़ेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

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क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

इस वायरल वीडियो में एक युवक पहाड़ी इलाके में बहुत खड़ी चढ़ाई वाली सड़क पर अपना स्कूटर चलाता हुआ दिख रहा है. शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाता है, जिससे पता चलता है कि उसे ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने का अनुभव है. सड़क पर तीखे मोड़ और खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है.

शुरुआती कुछ सेकंड में ऐसा लगता है कि वह आसानी से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएगा. उसका स्कूटर अच्छी रफ़्तार से चल रहा है और वह हर मोड़ को आसानी से पार कर रहा है. उसके अंदाज़ और आत्मविश्वास से लगता है कि यह सफ़र उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है.

चढ़ाई पर स्कूटर पूरी तरह रुक गया

हालांकि, थोड़ी दूर जाने के बाद स्थिति अचानक बदल जाती है। जैसे-जैसे चढ़ाई खड़ी होती जाती है, स्कूटर की रफ़्तार कम होने लगती है. शुरू में, राइडर रफ़्तार बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई का दबाव स्कूटर के लिए बहुत ज़्यादा साबित होता है. वह आगे बढ़ते रहने की पूरी कोशिश में थ्रॉटल घुमाता है, लेकिन गाड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती.

कुछ ही पल बाद, स्कूटर पूरी तरह रुक जाता है और इंजन बंद हो जाता है. अचानक रुकने की वजह से राइडर अपना संतुलन खो देता है. जैसे ही स्कूटर रुकता है, वह खुद को संभाल नहीं पाता और सड़क पर गिर जाता है. यहीं से वीडियो का सबसे मज़ेदार हिस्सा शुरू होता है एक ऐसा पल जिसने सोशल मीडिया यूज़र्स को बेतहाशा हंसा दिया है.

Tags: social mediaviral video
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